Украинцы все еще верят в мессию... Был Кличко, а теперь Вакарчук

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РИА Новости Украина

Музыкант и общественный деятель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прочел открытую лекцию в Киево-Могилянской академии. Главной темой стал вопрос, как Украина может вернуть контроль над Донбассом и Крымом по стратегии Германии.

Вакарчук процитировал первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, который заявил в одной из своих первых речей: "Германия была, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будут едиными. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримся и не признаем тот факт, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что нам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще раз работать".

По словам музыканта, Украина должна принять стратегию, описанную Аденауэром, и сделать так, чтобы страна стала лучшей в регионе. Без этого "ни Крым, ни Донбасс" ей никогда не вернуть, отметил Вакарчук.

"Поэтому сегодня наша задача — сделать так, чтобы территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, начало расти благосостояние населения, росла сила украинского войска и армии. Чтобы Украина начала служить примером успеха. Это позволит нам вернуть наши территории гораздо быстрее, легче, и самое главное — это реалистичный сценарий", — заявил музыкант.

Выступив в "Могилянке", Вакарчук фактически сделал заявку на президентство, очертив свое видение процессов перед молодежью, считает политолог, руоводитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Впрочем, видение получилось весьма смутным. Понятно, что и после лидерских курсов в Стэнфорде у него весьма абстрактное представление, что делать со страной. Здесь Вакарчук проигрывает всем: и Гриценко, и Рабиновичу, не говоря уже про Тимошенко", — уверен эксперт.

Святослав Вакарчук уже был в политике, напоминает Золотарев: во время внеочередных выборов 2007 года он был избран в состав парламента по списку НУ-НС.

"За год своего пребывания в Верховной Раде, так и не понял зачем он там оказался. Кажется он только раз выступил с трибуны с невнятными предложениями жестче регламентировать рекламу алкоголя и табака на телевидении. В итоге сложил мандат с формулировкой "политика — это не мое", — отметил политолог.

"Президентский рейтинг" Вакарчука виртуально — инфляционный, это пример иррациональной веры украинцев в мессию, подчеркивает Золотарев. Аналогичная ситуация была с Виталием Кличко: "выдающийся спортсмен, оказался абсолютно неэффективным политиком".

"И в случае с Вакарчуком он может быть всего лишь яркой ширмой для других. Читать учебники в Стэнфорде — это хорошо, но отсутствие практического опыта государственного управления, понимания "политической кухни" делает его удобной ширмой для кукловодов. Мы уже наигрались в новые лица — где они теперь? Где Абромавичус, Яресько, Квиташвили? Что хорошего они оставили после себя?" — задается риторическими вопросами эксперт.

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Тем не менее, похоже, ставки на фронтмена "Океана Эльзы" сделали, но кто и в каком качестве хочет его использовать — это отдельная тема, подытожил политолог.

Facebook Андрея Золотарева Скриншот с Facebook

Напомним, Вакарчук также прокомментировал появление своей фамилии в рейтингах возможных кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года. По его словам, во всем виноваты украинские политики и то, как они управляли страной с момента обретения Украиной независимости.

"Они уже 26 лет то во власти, то в оппозиции. Фамилии в основном все те же. Люди от них начинают уставать. Не только потому, что они ничего не делают как у власти, так и при оппозиции", — отметил музыкант.