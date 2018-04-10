Найман: обратите внимание, Китай больше не валютный манипулятор

РИА Новости Украина

В ответ на торговые барьеры, поставленные администрацией Дональна Трампа против иностранной стали и алюминия, пострадавший от этого Китай планирует девальвировать юань. О том, что его власти изучают такую возможность, сообщило в понедельник со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg. Ранее Китай уже объявил о плане ввести пошлины на 128 товаров из США.

Обесцениванием юаня Пекин надеется компенсировать влияние последствие торговой войны для своего экспорта. Это шаг должен быть одобрен высшим руководством страны и будет сделан, если американцы реализуют свои обещания ввести пошлины, направленные уже непосредственно против Китая — на ряд видов продукции в размере 25%.

По мнению финансового эксперта Эрика Наймана, девальвируя национальную валюту, Китай тем самым помогает поддержке стабильного экономического роста. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Китай больше не является валютным манипулятором.

А самые крупные манипуляторы — Сингапур, Швейцария и Норвегия. Вполне себе такие пристойные и открытые рыночные страны. Или нет?

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Все эти страны планомерно и целенаправленно скупают иностранную валюту с целью ослабить свою национальную. Если бы они этого не делали, то их национальные валюты стали бы слишком сильными, что привело бы к дефляционному и экономическому бедствию. Ослабляя свои национальные валюты эти страны поддерживают стабильный экономический рост.

Секрет валютных манипуляций Сингапура, Швейцарии и Норвегии прост — эти страны слишком богатые", — резюмировал Найман.