Манчук о двойных стандартах: почем уголек в эпоху айфона и гиперлупа?

РИА Новости Украина

Заявления о будто бы "дотационности" Донбасса, плавно перетекающие в констатацию потери с частью этого края 20-25% ВВП (причем эти заявления делают одни и те же лица, что подметил главред издания "Таймер" Юрий Ткачев) – есть образец двойных стандартов.

Те же самые двойные стандарты, но в более узком смысле, включаются и в частном случае углепрома, считает журналист Андрей Манчук.

"Компетентные украинские журналисты, которые всерьез полагали, что кокс — это такой наркотик, а антрацит — китайское ругательство, годами рассказывали, что добыча угля — затратный совковый анахронизм в наш век айфона и гиперлупа. Но сейчас они работают порохоботами, и так же старательно поясняют, что украинцы мерзнут из-за потерянного угля Донбасса. Хотя его поставки были приостановлены (точнее — уведены в тень выгодного олигархам Роттердама) по прямому требованию националистов, которое утвердил (президент Украины – ред.) Порошенко", - написал Манчук на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По его словам, эта "логика двоемыслия и удобной в зависимости от ситуации лжи — является отличительной чертой пропаганды и идеологии сторонников евромайдана".

"Рассказы о "сами себя сожгли" соседствуют у одних и тех же граждан со словами: "сожгли, и правильно!" — просто эти режимы переключаются при необходимости. Тезис о том, что на Донбассе живет чуждая всему украинскому "вата" перемежается с требованиями защитить жителей Донбасса от иностранной агрессии. Люди, которые поясняют, что в Украине нет никакого фашизма, регулярно жалуются на то, что получают от фашистов по голове. Смешное и страшное общество победившего doublethink`а", — резюмировал Манчук.

Скриншот с сайта Facebook

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Напомним, за два первых месяца (январь-февраль) этого года Украина снизила добычу угля почти на 30% (на 2,31 млн т) — до 5,33 млн т. В частности добычу энергетического угля — на 31,4% (на 1 млн 955,6 тыс. тонн), до 4 млн 268,6 тыс. тонн. Эксперты считают, что падение добычи угля связано с потерей шахт в Донбассе.