Отопсезон закончился, теперь жди аварий на теплосетях

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Отопительный сезон в Киеве должен завершиться в пятницу, 6 апреля. На данный момент идут подготовительные работы. В КГГА отметили, что в связи с теплой погодой теплоснабжающим компаниям — ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" и другим — поручили приступить к сворачиванию систем теплоснабжения.

Какие проблемы минувшего отопительного сезона необходимо устранить за лето компаниям-поставщикам тепла, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В КГГА отметили, что в связи с теплой погодой теплоснабжающим компаниям поручили приступить к сворачиванию мер по теплоснабжению. Насколько сложным был сезон, по Вашему мнению?

— В целом следует признать, что каких-то больших, существенных форс-мажоров не было, и с моей точки зрения, на самом деле, газа накопили достаточный объем и на относительно теплую зиму. Если бы не эта история в марте, вообще вопросов не было бы. Но с углем могли быть проблемы, они были настолько очевидны вначале отопительного сезона.

Как удалось пройти сезон без проблем? За счет теплой погоды?

— Тепло было. Зимы же не было просто. Те, кто на катается горных лыжах, в частности, я пытался поехать как-то покататься в пределах Украины, так снега же не было.

Холодная погода частично была, особенно, на севере Украины.

— Я повторял неоднократно: с газом риски были минимальные, с углем они были. Хорошо, что зима оказалась теплой и эти риски не материализовались. Крупных техногенных аварий не случилось, хотя наша инфраструктура, как понимаете, не обновляется, и даже министерство, то есть официально правительство признало, что за весь 2017 год из 20 тысяч километров существующих теплосетей в стране обновили порядка 280 километров. Да и эти риски, как Вы понимаете, из года в год будут расти даже в таких прогрессивных богатых городах как Киев, Одесса.

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Это вопрос к городской власти?

— Это Вы хороший вопрос подняли. Как сейчас говорит наша родная власть, центральная, это проблемы местной власти. Они же полностью в рамках децентрализации все это сбросили на местные власти, и сейчас с любыми порывами труб и так далее вопросы задавайте исключительно местной власти, больше никакой. И, кстати, власть центральная, знаете, что еще констатировала? Что у нас на фоне этого ухудшающегося состояния и роста амортизации, изношенности сетей, а оно не может быть по-другому, у нас что происходит? Количество денег, которые тратят местные бюджеты в номинальном отношении на вообще ЖКХ в целом, растет, растет в деньгах, потому что все дорожает, но если брать соотношение процентное, то оно падает, что явно, наверное, сигналом позитивным признавать не стоило бы. Так вот, это уже, опять же, официальная информация от Кабмина. Раньше была другая система, когда центральная власть деньги распределяла. Выделялось на ЖКХ, на поддержку в целом. Я не говорю только о ремонте, вообще на все ЖКХ. Там и ремонты в подъездах, как Вы понимаете, на тех еще субъектах, которые являются где-то коммунальными опять же. Теперь получается, что доля ЖКХ снижается до 7- 12%. О чем это говорит? Что, очевидно, местные власти в рамках той предложенной децентрализации тратят эти деньги на нечто иное. На что? Это нужно у них спрашивать.

Вы считаете, что децентрализация и передача ответственности за сети на места — не очень удачный шаг?

— Я одну простую вещь сказать могу, что те бюджеты, которые обеспечены, там, где есть какие-то бюджетные поступления, опять же, это крупные города. Киев, например.

Что касается Киева, то есть теплоснабжающие компании, кому кому-то принадлежат, они работают, производят для города тепло. На их сетях глобальных техногенных аварий не происходит?

— Пока не было, но это не означает, что их не будет. Помните, Алчевск был в 2006 году?

Но мы видим, что по Киеву работают бригады "Киевэнерго", проводят раскопки, меняют трубы. Кто отвечает за эти трубы и как можно быстро привести их в порядок?

— Вы зацепили такой глобальный вопрос. Ситуация в Киеве в этом вопросе не характерна для всей страны. В Киеве, начиная с 1999 года, если не ошибаюсь, действовало соглашение с длинным названием "Угода про розвиток і модернізацію теплосистеми міста Києва" между горсоветом, точнее, горадминистрацией, позже оно было согласовано горсоветом города Киева и "Киевэнерго", которая тогда еще была коммунально-государственной. Потом ее приватизировал "ДТЭК", уже, условно говоря, в 2000-х. Соглашение действовало до 1 апреля, Киевсовет продлил до 1 апреля, сейчас соглашение закончило действие. Согласно данному документу, "Киевэнерго" эксплуатировало все теплохозяйство города Киева, кроме небольших участков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Речь идет о компании "Еврореконструкция"?

— Это небольшой объем совсем, до 10%, а то и меньше, вероятно, общего объема теплосетей. Эти сети были и находятся у города в собственности, но были переданы согласно этому соглашению… оно не концессии соглашение, не аренды, это просто филькина грамота, и она действовала с 1999-го по 2018 год. Ее толком никто не выполнял, потому что там не предусмотрено никакой ответственности. Давайте будем реалистами, там были какие-то якобы предусмотрены отчисления от чистой прибыли компании "Киевэнерго" в бюджет.

Этот опыт с ООО "Еврореконструкция", он дал нам какое-то понимание, что может быть не только "Киевэнерго", и что стоит разделять результаты работы в отопительный сезон всего города или отдельных компаний?

— Тут, наверное, не совсем это показательно, эта "Еврореконструкция", Дарницкая ТЭЦ, которую строили отдельно от всего комплекса "Киевэнерго", она — на угле, и так исторически сложилось, что она, допустим, поставляет тепловую энергию где-то в 7-8%, до 10% абонентов, снабжает энергией тепловой и горячей водой вот такое количество абонентов в городе Киеве. Ну, так случилось. Они не были в системе "Киевэнерго" ни до, ни после приватизации.

А на уровне менеджмента, тарифов, они отличаются?

— Тариф у них несущественно отличается. Тарифы им устанавливает регулятор НКРЭКУ. По текущей методике затраты+ они рисуют просто, отдают на утверждение свои затраты и плюс инвестсоставляющие, и НКРЭКУ им, как и "Киевэнерго", этот тариф устанавливает. Сейчас он сопоставим с тарифом "Киевэнерго". Если он и отличается, то несущественно. При этом один сжигают газ для производства тепловой энергии, а другие сжигают уголь для производства тепловой энергии. Были периоды, когда тариф был чуть ниже, чуть выше… ну, сопоставим.

А вопрос маневренности? Потребление угля легче регулировать, чем газа, в случае дефицита?

— "Киевэнерго", условно говоря, сидит на прямой трубе из "Укртрансгаза" или "Киевгаза", это уже не суть важно. Это просто крупные потребители и много сжигают, я две ТЭЦ имею в виду, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. С углем… ну, уголь привезли, он есть на складе. Нет, не привезли — его нет. Просто я другую вещь хочу сказать, как-то летом прошлого года проезжал в районе Ленинградской площади, и ветер дул юго-восточный, по моему, и этот прекрасный шлейф от работы Дарницкой ТЭЦ летел в сторону Печерска и Подола. Поэтому, к чему я это все веду? При всех плюсах и минусах, но все-таки, если это все в городе, то логично пользоваться куда более экологичным газом, чем углем, который сжигают…

В городе можно было бы пользоваться и солнечной энергией, чтобы все было экологично.

— В 22-этажном доме, чтобы обогреть и хотя бы горячую воду поставить, накрышной панели просто не хватит никак, это первое. А второе — зимой эффективность её работы, как Вы понимаете, существенно отличается от лета, зависит от погодных условий, от множества факторов. Это же все очевидные и простые вещи. Поэтому да, если вы живете где-то там в Винницкой области, а лучше вообще — в Одесской, там солнца больше просто, и у вас есть индивидуальный дом, у вас есть возможность поставить на крышу панели, деньги есть, что очень важно, а еще лучше пойти и зеленый тариф получить, еще и присосаться к государству… Нет, для города это нереалистично. Тут либо котельные какие-то накрышные, индивидуальные, придомовые, или лучше ТЭЦ, о чем Иван Плачков говорил. Он совершенно реальные вещи говорил, поверьте, если все это настроить и в нашем климате, оно работало бы хорошо, и можно было бы снижать потери в сетях, которые действительно высокие, да, это правда, нормативные потери по Киеву то ли 18%, то ли 19%, в тарифе. Это же не значит, что в другой ситуации будет лучше. Вы же помните, что издержки на строительство, на децентрализацию этой системы понесет кто?

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Но при этом конечный потребитель будет понимать, за что он платит.

— Согласен. Ну, я, например, в своем доме полностью удовлетворен в целом услугой горячего водоснабжения. Если у меня горячая вода ненадлежащего качества по температурному режиму, я, согласно всей нормативной базе, я это делал в 2014 году, когда наш дорогой мэр Виталий Кличко нам воду тут отключал, помните, газ экономили… Но не будем уже вспоминать. В целом меня лично устраивает услуга теплоснабжения и горячего водоснабжения. У меня надлежащего качества вода горячая, и я знаю, как сделать так, чтобы мне сделали перерасчет.

Многотарифный счетчик у Вас на горячую воду?

— Нет, у меня обыкновенный счетчик. Просто повторюсь, каждый гражданин, каждый абонент в городе Киеве, в Харькове, в Одессе, везде, где есть горячая вода, может пользоваться этим. Есть постановление, согласно которому вы можете вызвать комиссию из ЖЭКа, они зафиксируют температуру. Там — все просто.

Зачем человеку эти проблемы, если можно организовать себе горячую воду индивидуально? Может, это выйдет дороже, но будет понятнее?

— Смотрите, когда человек заезжает в новый дом, у него есть выбор — либо подключится к централизованному горячему водоснабжению, либо поставить бойлер. Поскольку дома сдаются пустые без окон, без дверей, то не надо разваливать ванную комнату, ставить бойлер и еще и с непонятными перспективами. То есть человек поставил бойлер сразу, сделал ремонт и живет там, пользуется. Максимум — две недели. Ну, я же не плачу за эти две недели. Но я не хочу потратить кучу денег, а потом еще на непонятную экономику выйти. Я серьезно говорю. Нет, надо садиться и считать.

Есть люди, у которых была возможность приобрести готовое жилье с индивидуальным отоплением, т.е. ты сам себе хозяин. Разница индивидуального и централизованного отоплении заключается и в надежности, и в стоимости?

— Нет, в любом случае в многоквартирном доме, если ваш сосед даже на другом этаже не будет вообще отапливать помещение, то вы будете через стены и через потолок, и иные какие-то конструкции отапливать. Поэтому все зависимы в этом контексте. Ну, опять же, садиться нужно считать. Поверьте, еще раз повторюсь, ставить индивидуальные газовые котлы, как это делают некоторые застройщики… В городе Киеве такого нет. Это не совсем правильно. Дешевле поставить котельную домовую или придомовую, или накрышную. Это будет экономнее для конечного потребителя. Это я с полной ответственностью скажу. Или нет, конечно, если вы хотите пользоваться чем-то, если вы хотите сидеть в +12, и чтобы вас отапливал сосед — не вопрос, пожалуйста. И дешевле будет поставить, повторюсь, домовую котельную. Там КПД просто объективно выше. Конечно, тогда уже счетчик на каждую квартиру, а сейчас счетчики теплоэнергии ставятся на каждую квартиру. И вы при желании можете себе прикрутить.

Между тем, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в эфире "ГС" заявил, что в вопросе завершения отопительного сезона власти отстают от стремлений народа. Он также обратил внимание, что в Европе давно привыкли к экономии, и температура в домах зимой там намного ниже, чем в Украине.