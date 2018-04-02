наверх
02.04.201817:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Ткачев: вместо рассуждений в Украине – обвинения в сепаратизме

    (обновлено: )15760
    Одни и те же люди три года назад уверяли, что Донбасс – дотационный регион, а теперь говорят, что утрата Донбасса обеспечивал 20-25% ВВП страны. Никаких объяснений того, куда девались цифры трёхлетней давности, при этом не даётся, отмечает Юрий Ткачев.
    Юрий Ткачев
    Голос Правды

    РИА Новости Украина

    "Политические украинцы" не склонны к критическому анализу своих же высказываний и часто противоречат сами себе без какой-либо рефлексии. Эту черту на примере официальных оценок веса Донбасса в украинской экономики выявил главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев.

    "Одна из самых поразительных черт политического украинца — способность ничтоже сумняшеся говорить вещи, которые в корне противоречат тому, что он говорил ранее", – написал Ткачев на своей странице в Facebook.

    По его словам, классический пример – роль Донбасса в экономике Украины.

    "До 2013 года евроукраинцы массово разгоняли тексты, с цифрами в руках доказывающие: Донбасс — дотационный регион, камнем висящий на шее экономики Украины. Прошло всего 2 года — и мы узнали, что, оказывается, Донбасс обеспечивал 20-25% ВВП страны, и именно из-за войны на Донбассе в экономике Украины случилась вот это вот ж**а.

    Т.е. это не Порошенко, Яценюк и Гройсман виноваты в том, что настала жопа, а исключительно вот донбасские сепаратисты в купе с российскими агрессорами. И вообще, только экономический гений украинских правителей и евроинтеграция позволили избежать введения карточек на продукты.

    Причём оба эти утверждения произносят одни и те же люди", — подчеркнул журналист.

    "Каким образом в их голове утрата дотационного региона приводит к ухудшению экономической ситуации в стране в целом, остаётся только догадываться. Но это так.

    Никакой рефлексии, никаких объяснений того, куда девались цифры трёхлетней давности, при этом не даётся. Вот просто вчера было так, а сегодня стало так", — написал Ткачев.

    И резюмировал: "Аргумент "кто не согласен, тот сепар" заменяет все иные рассуждения".

    Ткачев Юрий в Facebook

    Ранее президент Украины Петр Порошенко во время поездки на Волынь заявил,  что в результате конфликта в Донбассе "оккупированными оказались почти 25% промышленного потенциала Украины", страна потеряла четверть товарного экспорта.

    Всего, по словам президента, потери Украины из-за конфликта в Донбассе составили 15% ВВП. Вместе с Крымом Украина потеряла 3,6% ВВП, 80% нефтегазоносных залежей Черного моря, 10% — портовой инфраструктуры страны.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
      Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
      Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
      Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
      Юрий Луценко. Архивное фото
      Атака на Холодницкого: Луценко против САП
      Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
      ЧП в российском Кемерово: десятки погибших