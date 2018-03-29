Небоженко: Кто тут против Порошенко – вам во "враги народа"

РИА Новости Украина

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков считает людей, которые критикуют действующую власть, врагами государства.

"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", — заявил Бирюков в Facebook.

По его словам, на самом деле в бедах Украины виновата Россия, а не президент.

"В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку", — негодует советник.

Порошенко же, по мнению Бирюкова, делает все, чтобы украинцам жилось легче.

"У президента Украины Порошенко есть один советник, некий Бирюков. Ему Порошенко доверил самое дорогое — армию прикормленных порохоботов, которые день и ночь извергают "административный восторг" и грубую лесть по поводу деятельности нашего президента. Этот Бирюков является Другом Президента Порошенко (ДПП). Таких мало. А логика режима личной власти, любого авторитаризма простая,- чем меньше друзей, тем больше врагов. Зато, друзьям — все, а врагам- закон и клеймо "враг народа". И что у президента Порошенко на уме, то у советника Бирюкова на языке. Недавно это горе-советник заявил, что все, кто критикует или недоволен президентом Порошенко, являются "врагами народа". Толпа порохоботов в интернете и СМИ подхватила этот старый чекистский тезис и на все лады стали его пропагандировать", – написал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.

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По мнению политолога, в данном случае налицо президентский тренд.

"Плохо скрытым стремлением удержаться у власти любой ценой, не пренебрегая никакими средствами в борьбе против украинского общества, вплоть до оскорбления и угроз большинству населения страны. Получается, что фальсификация или срыв президентских выборов – это еще не самое худшее и страшное, что готовит нам олигархо-коррумпированная власть", – считает Небоженко.

Таким образом, "Бирюковщина" как стиль и метод окружения Порошенко – это бессознательный страх и ненависть власти к подавляющему большинству украинцев, которые отвергли антинародную политику президента Порошенко, уверен Небоженко.

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"Ведь только 10% избирателей готовы голосовать на выборах за нынешнего президента, а значит готовы терпеть его дальше или удовлетворены его деятельностью. А остальные 90% избирателей, по разным причинам, недовольны Порошенко, как украинским президентом. А по логике и характеристике его советника Бирюкова все они автоматически попадают в группу врагов Порошенко или "врагов народа". Теперь кроме лживых обещаний и пиар-акций вход пойдут угрозы, шантаж, тактика угнетения и раскола украинского общества по любому поводу", — резюмировал политолог.