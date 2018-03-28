Корнейчук: Запад укрепляет отношения с Москвой за счет Украины

РИА Новости Украина

По "делу Скрипаля" вспыхнул новый виток конфликта. Западные страны и США решили выслать российских дипломатов: счет идет на десятки. Больше всех россиян высылают США — 60 человек.

Украина решила выслать 13 человек. Уже известно, что из США будут высланы 60 человек, Великобритания уже выслала 23 дипломатов из РФ. От одного до четырех представителей МИД РФ выслали Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Финлядия и другие страны Европы, а также Канада.

В Москве отреагировали на беспрецедентный выпад, заявив, что "недружественный шаг не пройдет бесследно", и что Вашингтон "ничего, кроме силы не понимает".

При этом на фоне сообщений о высылке российских дипломатов Германия разрешила строить "Северный поток-2". Так, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ. В НАК "Нафтогаз Украины" назвали неприятным, но прогнозируемым решение Германии о выдаче последнего разрешения.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, позицию Европы в отношении России сложно назвать антироссийской.

"И на тему антироссийской позиции Европы. С одной стороны, Германия высылает каких-то российских дипломатов. С другой — немецкое Федеральное ведомство по судоходству выдало разрешение на прохождение газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море возле берегов Германии", — выразил мнение аналитик на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул Корнейчук, Запад в действительности укрепляет отношения с Россией посредством Киева.

Принтскрин со страницы Дмитрия Корнейчука в Facebook

"Как я и постоянно говорю, Запад под прикрытием фейковых антироссийских акций укрепляет отношения с Москвой. Причем — за счет Украины. С 2014-го года ничего не изменилось. Точнее — со времен раздела Речи Посполитой", — резюмировал Корнейчук.