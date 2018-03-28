Скубченко: Русофобия выгодна не Украине, а США

РИА Новости Украина

США намерены выделить $19 млн на энергобезопасность Украины, сообщают российские СМИ.

Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало тендер на реформу муниципальной энергетики Украины. Контракт предусматривает увеличение расходов США на украинскую реформу энергетики с $16,5 млн до $19 млн в 2018 году.

Как отмечает блогер Александр Скубченко, из тендерной документации следует, что Вашингтон обеспокоен возможностью прихода к власти пророссийских сил и опасается, что это может произойти в ходе новых протестов украинцев из-за "критических проблем" с отоплением.

"Году в 2010-м довелось мне принять участие в одном из круглых столов по вопросам энергоэффективности, организованном этим агентством. Каждому участнику — раздаточные материалы по теме. И вот читаю я описание проблематики, а там — прямым текстом примерно следующее. Если мировая экономика будет развиваться в существующем тренде, то уже к 2030 году стоимость газа увеличится вдвое, а сама Россия удвоит продажи газа. И что США не могут такого допустить, так как это является угрозой интересам самих Штатов", — пишет Скубченко у себя в Facebook.

Все, что происходит в Украине последние годы, — и так называемые "мероприятия энергоэффективности", и типа "борьба" за энергонезависимость от России, и война — это все звенья одной цепи, высказывает мнение блогер.

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США обеспокоены тем, что Россия может стать сильнее и не может допустить такого сценария. Вот только жаль, что Украина в этой игре — лишь разменная монета, считает Скубченко.

Принтскрин со страницы Александра Скубченко в Facebook

"И если бы в Украине подоплеку русофобства, которое сегодня возведено в ранг государственной политики, не выгодно для Украины, но выгодно исключительно Штатам в противостоянии с Россией, понимали многие, жили бы мы сегодня куда лучше", — резюмирует блогер.