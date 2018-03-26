Корнейчук: идет раскрутка проекта "Надя и нары"

ИА Новости Украина

Надежда Савченко — вновь за решеткой. Шевченковский райсуд Киева назначил Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что администрация президента будет "раскручивать" свой проект "по проверенному российскому сценарию "Надя и нары".

"Именно так Савченко смотрится наиболее органично для электората.В принципе, видно, что на Банковой учли ошибки с проектом "Саакашвили". В оппозиционность которого не поверили именно потому, что суд постоянно отпускал Саакашвили", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

А вот в Надю-оппозиционерку украинцы точно должны поверить,ведь власть ее реально в СИЗО посадила, добавляет Корнейчук.

"Шоу маст гоу он (шоу должно продолжаться — Ред.)", — подытожил политаналитик.

Читайте также: Украина: тотальное разочарование. Эксперты подвели итоги недели

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с Facebook

По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.