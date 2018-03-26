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    Корнейчук: идет раскрутка проекта "Надя и нары"

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (211)

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    В оппозиционность Саакашвили украинцы не поверили, потому что суд постоянно его отпускал. А вот в Савченко поверят, потому что ее реально посадили в СИЗО, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    ИА Новости Украина

    Надежда Савченко — вновь за решеткой. Шевченковский райсуд Киева назначил Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

    Якубин: власти в деле Савченко рискуют получить тыкву вместо пиара
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    В деле Савченко власти рискуют получить тыкву вместо пиара - Якубин

    Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что администрация президента будет "раскручивать" свой проект "по проверенному российскому сценарию "Надя и нары".

    "Именно так Савченко смотрится наиболее органично для электората.В принципе, видно, что на Банковой учли ошибки с проектом "Саакашвили". В оппозиционность которого не поверили именно потому, что суд постоянно отпускал Саакашвили", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

    А вот в Надю-оппозиционерку украинцы точно должны поверить,ведь власть ее реально в СИЗО посадила, добавляет Корнейчук.

    "Шоу маст гоу он (шоу должно продолжаться — Ред.)", — подытожил политаналитик.

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    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа.

    По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес.

    Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

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