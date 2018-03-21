Гончаров: фондовый рынок Украины на "американских горках"

РИА Новости Украина

Из-за резкого падения американского фондового рынка потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.

Более всех из-за падения фондового рынка США за три дня потеряли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Состояние каждого из миллиардеров уменьшилось за три дня на $3,7 млрд, сообщал Bloomberg.

За три дня торгов с 27 февраля по 1 марта индекс Dow Jones снизился с максимума в 25800 до отметки 24608, падение составило почти 2100 пунктов. Рекордное падение за всю историю промышленный индекс Dow Jones показал в ходе торгов 5 февраля: тогда он упал почти на 1200 пунктов.

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Экономический эксперт Александр Гончаров анализирует, как резкое падение на фондовом рынке США скажется на Украине.

"В США предприятия в основном финансируются через фондовый рынок. Более того, сердце финансового мира – это Нью-Йоркская фондовая биржа. У нас основные фондовые биржи – это "Украинская биржа" и "ПФТС"", — пишет эксперт у себя в Facebook.

Гончаров прогнозирует, что до конца 2018 года Украина переживет не одну коррекцию, потому что если американский рынок ценных бумаг растет или падает на 10%, то наш – подрастает или падает до 18%

"И какая здесь взаимосвязь? МОЙ ПРОГНОЗ по трендам на фондовом рынке Украины: до конца 2018г. мы переживет не одну коррекцию, потому что если американский рынок ценных бумаг растет или падает на 10%, то наш – подрастает или падает до 18% — 20%. Обычное соотношение – где-то коэффициент 1,5. И когда происходят какие-то существенные коррекции и сильные волнения, то мы падаем в 2 раза ниже, чем качественные рынки развитых стран", — прогнозирует эксперт.

По его словам, вероятнее всего, Украину ждут "американские горки".

"Вероятнее всего, нас ожидают "американские горки" подобные тем, что на фондовых рынках развивающихся стран, правда, с тем отличием, что мы проедемся на этих горках опаснее и жестче других", — резюмирует Гончаров.