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    Дубинский: в замы главы НБУ набирают послушных

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    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (211)

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    После избрания зависимого и послушного главы Нацбанка в лице Якова Смолия активизировалась борьба за места его заместителей, и Екатерина Рожкова продвигает полностью подконтрольного ей Василия Фурмана, сообщил обозреватель Александр Дубинский.
    Глава НБУ Яков Смолий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада 15 марта, наконец, приняла решение об увольнении председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая без месяца год, как формально оставаясь главой регулятора, не исполняла своих обязанностей. Таким образом, Яков Смолий смог избавиться от приставки "и.о." возле должности главы Нацбанка. Парламент на ближайшие семь лет узаконил статус, который последний год был у Смолия де-факто.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    Согласно Закону "О Национальном банке", именно глава НБУ вносит на утверждение Совета НБУ прошения о назначении и увольнении своих заместителей. То есть именно Яков Смолий после назначения главой НБУ на следующие семь лет будет решать совместно с Советом НБУ, кто покинет правление, а кто войдет в него.

    Как сообщают украинские СМИ, первым заместителем нового председателя Нацбанка Якова Смолия может стать действующий замглавы регулятора Екатерина Рожкова.  Таким образом, освободится  должность заместителя Смолия. Ранее СМИ уже называли претендентом на место в правлении НБУ Елену Щербакову и Василия Фурмана

    Василий Фурман стал членом Совета НБУ на шесть лет в октябре 2016-го по квоте главы государства. В 2014 году он баллотировался в парламент по округу № 199 в Черкасской области от БПП как председатель черкасской ячейки. У него есть не только политический опыт, но и понимание банковского (банк "Видродження" и "Проминвестбанк") и страхового бизнеса (руководил компанией "Вексель" вплоть до ее ликвидации). Ранее член Совета НБУ Тимофей Милованов говорил, что Фурман вместе с Щербаковой находились в Совете НБУ в идеологической оппозиции к Гонтаревой. 

    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "После избрания "витринного" (зависимого и послушного) главы Нацбанка в лице дедушки Смолия, активизировалась борьба за места его заместителей.

    По моим данным, чтобы укрепить свои позиции в правлении, замглавы НБУ Рожкова (которую Смолий хочет сделать своим первым замом) предложила перейти в заместители члену совета Набцанка Василию Фурману.

    Который тоже является подконтрольным ей человеком.

    Уровень этого контроля я имел возможность наблюдать лично — во время эфира “Право на владу», где я сидел рядом с Фурманом, он прямо во время эфира получал от Рожковой указания в сообщениях, что и как комментировать.

    И очень старательно их выполнял.

    Исполнительный мальчик", — написал на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.

    Facebook Александра Дубинского
    Комментарий Александра Дубинского об НБУ
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