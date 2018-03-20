Волошин: называть Украину успешной могут только популисты

РИА Новости Украина

Дипломаты ЕС договорились не поддерживать в Украине популистов. Главы МИД стран Евросоюза подготовили непубличный договор, в котором они обязуются не помогать и не сотрудничаст с "популистами, которые на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", сообщает "Европейская правда".

"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги. Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен. Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", — приводит издание положения и содержание тайного документа.

Эксперт-международник Олег Волошин считает, что чиновники ЕС сами сегодня в роли популистов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

"Как уже достали эти ЕСовские ханжи. Они намереваются помогать власти отвергать аргумент, что "с 2014 года в Украине ничего не изменилось". Дело даже не в том, что это документально закрепленное намерение вмешиваться в выборы. Дело в полном отрыве этих господ от реальности" — пишет Волошин у себя в Facebook.

Эксперт предлагает европейским чиновникам поговорить с бизнесам о наших контролирующих органах и таможне, с их гражданами о нашей полиции и миграционной службе.

"Пусть спросят свои посольства, есть ли у них данные о реальных коррупционных потоках и их выгодоприобретателях. Если у них нет, пусть у американцев возьмут. Те открыто признают, что, например, Соломенский суд штампует решения по команде Грановского. Пусть поговорят с их бизнесом о наших контролирующих органах и таможне, с их гражданами о нашей полиции и миграционной службе. Пусть поинтересуются хоть у так дорогого их толерантному сердцу ЛГБТ-сообщества, изменилось ли к нему отношению, не бьют ли больше. Пусть посмотрят, наконец, экономическую статистику и сравнят 2018 и 2013 год. Что изменилось? Стали по их требованию в высоких кабинетах брать под козырек? И то только тогда, когда вопрос не касается коррупционных интересов власти", - добавляет эксперт.

По мнению Волошина, чтобы бороться с популистами, им нужно начать с себя. Ведь утверждать, что сегодня Украина успешная страна могут только откровенные популисты.

"Бороться с популистами, конечно, нужно. Только начнут пусть с себя. Ведь утверждать, что сегодня Украина успешная страна могут только откровенные популисты", — резюмирует эксперт.