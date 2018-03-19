Чечило: на пост главы НБУ нужен Терминатор или Илон Маск

РИА Новости Украина

В четверг, 15 марта, Рада таки уволила Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка и назначила на ее место Якова Смолия. Хотя голосование за нового главу Нацбанка не было единогласным, его назначение поддержали 247 депутатов, в основном из действующей коалиции и внефракционные депутаты. Не голосовали за его кандидатуру оппозиционные фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Оппозиционного блока".

После своего назначения Смолий заявил, что будет продолжать курс на реформы, которые были начаты его предшественницей, в частности, пообещал обеспечить финансовую и ценовую стабильность в стране.

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Киевский журналист Вячеслав Чечило считает, что худшее, что может сейчас предложить власть, это консервирование "стабильности"".

"Я не специалист в финансах, поэтому не буду комментировать деловые качества Смолия. Они, впрочем, не так то уж и важны, учитывая его полную зависимость от Порошенко. Зайду с другого конца — худшее, что может сейчас предложить власть, это консервирование "стабильности"", — пишет Чечило у себя в Facebook.

По его мнению, на любой должности, включая главу НБУ, стране нужен не невзрачный чиновник-исполнитель, а Терминатор и Илон Маск в одном лице.

"На любой должности, включая главу НБУ, стране нужен не невзрачный чиновник-исполнитель. Нужен Терминатор и Илон Маск в одном лице. Потому что "через 10 лет будем жить как при Януковиче" это не цель. Это приговор. И не только власти, но и государству", — резюмирует журналист.