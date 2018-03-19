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    Чечило: на пост главы НБУ нужен Терминатор или Илон Маск

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    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (210)

    (обновлено: )38
    Худшее, что сейчас может предложить власть, это консервирование "стабильности", считает киевский журналист Вячеслав Чечило. Потому что "через 10 лет будем жить как при Януковиче" это не цель, а приговор отмечает Чечило.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В четверг, 15 марта, Рада таки уволила Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка и назначила на ее место Якова Смолия. Хотя голосование за нового главу Нацбанка не было единогласным, его назначение поддержали 247 депутатов, в основном из действующей коалиции и внефракционные депутаты. Не голосовали за его кандидатуру оппозиционные фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Оппозиционного блока".

    Валерия Гонтарева и Яков Смолий
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

    После своего назначения Смолий заявил, что будет продолжать курс на реформы, которые были начаты его предшественницей, в частности, пообещал обеспечить финансовую и ценовую стабильность в стране.

    Читайте также: Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ 

    Яков Смолий
    zn.ua
    Смолий у руля: у нового главы Нацбанка старые задачи

    Киевский журналист Вячеслав Чечило считает, что худшее, что может сейчас предложить власть, это консервирование "стабильности"".

    "Я не специалист в финансах, поэтому не буду комментировать деловые качества Смолия. Они, впрочем, не так то уж и важны, учитывая его полную зависимость от Порошенко. Зайду с другого конца — худшее, что может сейчас предложить власть, это консервирование "стабильности"", — пишет Чечило у себя в Facebook.

    По его мнению, на любой должности, включая главу НБУ, стране нужен не невзрачный чиновник-исполнитель, а Терминатор и Илон Маск в одном лице.

    "На любой  должности, включая главу НБУ, стране  нужен не невзрачный чиновник-исполнитель. Нужен Терминатор и Илон Маск  в одном лице. Потому что "через 10 лет будем жить как при  Януковиче" это не цель. Это приговор. И не только власти, но и государству", — резюмирует журналист.

    Публикация Вячеслава Чечило

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