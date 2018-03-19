Новые предложения по налогообложению. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Депутаты Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" предлагают принять законопроект, который в корне изменит "упрощенку". В частности, для субъектов занимающихся оптовой торговлей, предлагают запретить первую и вторую группы, а для 2 группы — ограничить виды деятельности. Третью группу, хотят вообще отменить. Те же, кто ее выбрал, перейдут во вторую.

По словам авторов проекта, вторую группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы избежать уплаты налогов. А третью группу выбирают в основном айтишники и фрилансеры. Эту группу, убеждены авторы, часто используют, чтобы оптимизировать выплату зарплаты. Речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах.

Действительно ли велика угроза уничтожения "упрощенки" и почему систему хотят отменить, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Справді такий великий негатив впливу на економіку нинішньої спрощеної системи?

— По-перше, скільки існує спрощена система оподаткування, стільки існують спроби її знівелювати. По-друге, минулого року на зустрічі с Гройсманом вже аналогічне запитання задавав прем'єр, і коли отримав на нього відповідь, він був дуже здивований. Через спрощену систему оподаткування проходить лише 7% обігових коштів усієї економіки. Тобто, 93% проходить через загальну систему оподаткування, а лише 7% — через спрощену. Це офіційні дані, які підтверджені як ДФС, так і міжнародними фінансовими інституціями, які проводили аудит економіки України. Відтак, за логікою, де більше зловживань? У 7% економіки чи в 93%? Я думаю, що всі ці намагання знищення спрощеної системи оподаткування — це лише боротьба великого бізнесу з малим. Малий бізнес не так заважає, скільки плутається під ногами і вимиває трудові ресурси, створює конкуренцію на ринку. Все це заважає великим торговельним мережам, таким, як "Епіцентр", який, до речі, представляє депутат Шинькович, якого дуже часто "Епіцентр" підтримував. Це все лобісти великого бізнесу, які зацікавлені в знищенні малого підприємництва, тому що великий бізнес зараз переживає теж не кращі часи, бо вимиті трудові ресурси за рахунок еміграції з країни в Європу. Справді, кваліфікованих працівників не може знайти ні мікробізнес, ні великий. І залишається лише єдиний ресурс — це найбільш дієві мікро-підприємці, які самі собі створюють робочі місця. Вони справді прогресивні, ерудовані, освічені та інтелектуально підкуті. І цих ресурсів потребує великий бізнес. Тому є бажання знищити спрощену систему взагалі. Третя група буде знищена повністю. Але йдуть утиски і по другій групі, якій нав'язується та ж додаткова податкова звітність. А ще раз підкреслюю, якщо буде запроваджена податкова звітність — це вже не спрощена система. Це вже треба винаймати бухгалтера, а це, як мінімум, 100 тисяч гривень у рік витрати підприємця. Яка ж це спрощена система? Це вже не спрощена система, це вже тотальний контроль, від якого якраз і йдуть підприємці, вибираючи спрощену систему оподаткування.

Але ж зловживання існують?

— Звичайно, як і в будь-якій сфері нашої країни, починаючи від дитячого садка, лікарні, школи, закінчуючи бізнесом та урядом.

Чим зазвичай зловживають ті люди, які працюють на спрощеній системі? Можливо, це можна виправити, не скасовуючи взагалі?

— Абсолютно вірно Ви підмітили. Бачите, не треба бути дуже видатним економістом, щоб підтвердити цю істину. Є способи контролю, які дозволяють знівелювати ці схеми уникнення від оподаткування. Але ще раз хочу підкреслити, до нас дуже прискіпливо відноситься МВФ у цій частині, тому що для європейців не зрозуміла спрощена система, у них настільки логічно і просто працює загальна система оподаткування, що в них немає потреби в такому додатковому інструменті, як спрощена система оподаткування. І в той же час МВФ визнає, що і в спрощеній системі оподаткування існує лише до 10% зловживань у частині мінімізації податків. Справді, є певні ухиляння у частині оформлення працівників на спрощену систему оподаткування, щоб зменшити податковий тягар на заробітну плату, підкреслю, що у нас цей тягар на заробітну плату — найвищий у Європі. Тому і проходить таке уникнення. Але замість того, щоб зменшувати податковий тягар на заробітну плату, знищують спрощену систему оподаткування. Хоча треба було б йти від зворотнього. І тоді, не будучи заручником цієї важкої ноші щодо оподаткування заробітної плати, ніхто б не займався цим ухилянням і не ризикував би. Хоча, є купа інструментів. Я думаю, ефіру буде замало, щоб їх описати. Але інструменти існують, і не треба знищувати спрощену систему оподаткування.

Я хочу прояснити один момент. Я розумію, що завжди приводимо приклади Європи, там все добре, там все правильно, дай Боже, щоб ми так жили. Я приведу приклад нашого сусіда — Росії, яка знаходиться на 35 місці по рейтингу Doing Business. Україна — на 76. Там ніхто зі спрощеною системою оподаткування не бореться. Мало того, вона там має неймовірні обсяги. Ви платите фіксований податок, до 6% від обігу. Вдумайтеся, при обігу в 300 мільйонів гривень у нас обіг обмежений п’ятьма мільйонами. І зараз його хочуть зменшити до мільйона. А там — у 300 мільйонів. Тому це є підтвердженням лише того, що спрощена система оподаткування повинна бути. В нашому перехідному періоді, коли ми від радянської системи, такої адміністративно-репресивної, переходимо до ринкових механізмів, спрощена система оподаткування — єдиний інструмент розвитку підприємницької активності.

Які перспективи нападу на спрощену систему цього разу?

— Дзвіночки дуже серйозні. Тому що ці два народних депутати — це депутати від правлячої партії, від БПП. І відчувається бажання, звичайно, великого бізнесу в консолідації з владними структурами знищити спрощену систему оподаткування, тому що великий бізнес розкрадає, а хтось же має наповнювати бюджет. Тут же треба простих громадян, дрібних підприємців поставити на таку систему, яка дозволила би стягувати з них якомога більше податків. Ризики дуже серйозні. Ми до них готові. Ми вже зараз консолідуємося. І я ж кажу, я дуже попереджую владу за допомогою вашого ефіру, не треба розбурхувати бджолиний рій. Тому що підприємці — це бджоли. Але якщо нас прижмуть, ми дуже будемо боляче кусатися.

К слову, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан полагает, что отмена "упрощенки" приведет к уходу предпринимателей в тень.

А член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Михаил Головко высказал мнение, что отменой "упрощенки" власть толкает людей выезжать за границу.