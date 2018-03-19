Эксперт рассказал, каким банкам можно доверять

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" подвело итоги "Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов".

Данные показывают, что в банковском секторе кризисные явления сведены на нет, а в частном сегменте банковского сектора ключевые игроки активно восстанавливают прибыльность операций. В целом из 65 банков, принявших участие в рейтинге депозитов банков, только 10 банков закончили 2017 год с убытками.

Подробнее об этом исследовании в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки цей рейтинг відрізняється від попереднього?

— По-перше, треба звернути увагу, що ми маємо дані за повний 2017 рік, це такі рейтинги, вони періодичні, вони найбільш яскраво показують ситуацію, зокрема в банківському секторі, тому що квартальні дані носять поточний більше характер. І взагалі, ми звикли дивитися річні результати. З іншого боку, НБУ в черговий раз змінив дані, які він публікує по публічним, комерційним банкам, відповідно ми трошки поправили методику, яка демонструє якраз стосовно того, наскільки банківські депозити надійні. Тобто ми можемо користуватися трошки іншими даними, тому що добровільно майже ніхто вже не публікує нормативи, тому ми всередині банківських груп розширили показники, тому що ми бачимо звітність по міжнародним стандартам фінансової звітності. То можна так сказати, що дані не просто, вони охоплюють цілий рік, вони ще більш точні, конкретні, і ми можемо більш впевнено на них спиратися.

Ми вже не перший раз робимо такий рейтинг, це вже двадцятий рейтинг, у нас є певна динаміка, і можемо свідчити, що наша методика досить якісна. Тобто жоден банк, який ввійшов в групу надійних в останній рік, він не покинув ринок. Якщо казати про найбільш надійні банки, якщо порядку 85 банків діють на ринку, то 65, тобто попали в цей рейтинг, і 18 — це найбільш надійні банки. Можна їх умовно розшарити на три групи: це банки з іноземними капіталами, українські банки і банки з державним капіталом.

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Що стосується банків з українським капіталом, які попали в групу найбільш надійних, це, скажімо, Такскомбанк, Індустріалбанк, «Глобус», то ці банки показали якраз свої можливості всередині нашого ринку, і от ці позитивні такі маячки, вони непогано свідчать про те, що все ж таки економіка відновлюється. Тобто якщо державні банки показують з одного боку певну прибутковість, тому що вони мають в портфелях багато ОВГЗ, то банки національні, вони якраз отримують доходи від кредитів. От можна так подивитися на дохідність, що чистий процентний дохід всіх банків, які попали в рейтинг, був позитивний. Якщо раніше ми вишукували такі банки, які мають такий показник, то ми їх чітко бачимо. Із банків з іноземним капіталом, як правило, це Райффайзенбанк і Альфабанк, і Кредобанк, і "Форвард", от ці банки, вони якраз показують, дають сигнал іноземному капіталу на те, що не так погано в нашій банківській системі, тобто фактично припинена ситуація, яка в певних банках була з тим, що були очікування, що робити з цим ринком, ми бачимо, що він відновлюється. Тобто от такі, позитивні, скажемо, тенденції, вони зберігаються, це дуже приємно.

Тобто банки нарешті починають заробляти на тому, на чому повинні — на кредитах?

— Точно. Тому в принципі те, що поза кредитами, якби ми бачимо також непогані в принципі тенденції, але можна так сказати, те, що заробляється тут, це як вершки, от ми бачимо якісь вершки, на них швидко заробляємо, а це не приводить до довгострокових макроекономічних позитивних наслідків. На жаль, от зараз трошки є тенденція до підняття ставки облікової НБУ, але неодноразово роз'яснювали спільноті, що ця причина не лежить в секторі не фінансовому, який після того як вже фінансовий сектор почне подавати гарні результати, до нього почне підтягуватися. Поки що ми видаємо кредити, то ці кредити хтось бере з певною ефективністю, ця ефективність дозволяє відновлюватися економіці, отак от можна сказати.

Наскільки однозначна ситуація з кредитами в Ощадбанку і ПриватБанку?

— З одного боку, кількість неякісних кредитів у державних банках, от саме цих, вона більша, ніж кількість цих кредитів по системі. З іншого боку, ці банки мають непогані можливості з точки зору збереження балансу і грошових потоків. Тому в ці банки можна сміливо вкладати кошти, відповідно до того, що ситуація, хоча вона короткострокова не покращується, але вже те, що вона не погіршується з оглядом на те, що йде процес опрозорення цих активів, це ситуація, що певні банки показували, що у них все гаразд, а потім після того як більш детально розбиралися зі звітністю, виходили що зовсім так і не все гаразд. Скажемо, якщо підняти питання з Приватбанком. Тим не менш, Приватбанк лишається інноваційним банком, він залишається банком, який займає велику частку ринку і який в принципі не так багато з огляду на ту ситуацію, яка в ньому була, він не такий вже є реальний донор від держави. Тому оця середньострокова мета, я думаю, що ця ідея знайде свою підтримку, і кроки до її реалізації будуть реальні.

Якщо розмір неякісних кредитів помітно відрізняється від розміру резервів, то ми вважали що це негативний чинник, і такий банк опускався в рейтингу, тобто ми звертаємо на це увагу і сподіваємося, що, скажемо так, впровадження таких більш чітких стандартів по обслуговуванню цих кредитів, він дасть результат. Знаєте, проблемний кредит не такий поганий, тому що він також якось працює, скажемо, якщо є кредит безпроблемний, то клієнт за нього нічого не платить, тобто фінансово банк не так за нього вже і короткостроково отримує результат, але все ж таки зрозуміло, що коли все красиво, проблемних кредитів нема, треба розширятися, комусь їх давати, і можливо, той, хто тимчасово стає проблемним, потім під час обслуговування, так сказати, це все відбиває. Тому ми ж бачимо фінансові результати, які все ж таки непогані з оглядом на те, що було раніше. Тому можна дивитися в майбутнє з певним оптимізмом, я би сказав.

Напомним, проблема плохих активов является критической для банковской системы, считает эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль.