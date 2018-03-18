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    Волошин: украинцам не хватает смелости жить без мифов

    (обновлено: )578110
    Граждане страны так и не могут признать, что пока одни были в политической и не только сказке, другие этой сказкой пользовались, придя к власти и огромным деньгам, считает политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Жить в мире мифов и слепой веры в сказочный черно-белый мир всегда легче, даже когда здравый смысл вопиет об обратном. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог-международник Олег Волошин.

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    facebook.com/petroporoshenko
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    Он уверен, что в Украине многие особенно любят мифологию. 

    "И даже все мировое искусство последних десятилетий, заточенное на демонстрацию жизни как ежедневного выбора меньшего из зол с интересами индивидуума в центре, мало что поменяло в этой мифологической картине мира", – пишет эксперт. 

    Майдан, отмечает он, был кульминацией такого мировосприятия. 

    "Всем хотелось поучаствовать в сказке. Это желание понятно. Непостижима готовность в этой легенде застрять надолго и отказываться верить вовсе не страшной, а целиком логичной правде: пока одни были в сказке, другие свою сказку (неожиданный приход к власти и огромным деньгам) делали былью. Делали провокациями, снайперами, договорняками с другой частью элиты и даже Россией по Крыму", – подчеркивает Волошин.

    Но многие и сейчас глухи к этой правде, добавляет политолог. 

    "В мифе намного комфортнее. Не хватает смелости и здорового цинизма воспринимать жизнь без прикрас", – подытожил эксперт.

    Олег Волошин, facebook
    Пост Олега Волошина

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