Волошин: украинцам не хватает смелости жить без мифов

РИА Новости Украина

Жить в мире мифов и слепой веры в сказочный черно-белый мир всегда легче, даже когда здравый смысл вопиет об обратном. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог-международник Олег Волошин.

Он уверен, что в Украине многие особенно любят мифологию.

"И даже все мировое искусство последних десятилетий, заточенное на демонстрацию жизни как ежедневного выбора меньшего из зол с интересами индивидуума в центре, мало что поменяло в этой мифологической картине мира", – пишет эксперт.

Майдан, отмечает он, был кульминацией такого мировосприятия.

"Всем хотелось поучаствовать в сказке. Это желание понятно. Непостижима готовность в этой легенде застрять надолго и отказываться верить вовсе не страшной, а целиком логичной правде: пока одни были в сказке, другие свою сказку (неожиданный приход к власти и огромным деньгам) делали былью. Делали провокациями, снайперами, договорняками с другой частью элиты и даже Россией по Крыму", – подчеркивает Волошин.

Но многие и сейчас глухи к этой правде, добавляет политолог.

"В мифе намного комфортнее. Не хватает смелости и здорового цинизма воспринимать жизнь без прикрас", – подытожил эксперт.