Скоро все украинцы снова станут "миллионерами" - Спиридонов

РИА Новости Украина

Украинцы скоро останутся без купюр номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, так как регулятор решил заменить их монетами.

"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят", — заявили в НБУ и уже презентовали новые монеты.

При этом в минувшем году директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко сообщил, что в Нацбанке прорабатывают новый дизайн банкнот и обещают заранее анонсировать появление купюры номиналом 1000 грн.

Кроме того, НБУ решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек и перейти на округление сумм покупок с 1 июля. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Нацбанка "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

По мнению политэксперта Николая Спиридонова, вывод из оборота купюр номиналом до 10 гривен может свидетельствовать и грядущей инфляции. Также он отметил, что украинцев ожидает в связи с новшествами НБУ рост цен.

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"Идея НБУ вывести из оборота купюры номиналом до 10 гривен включительно — явный предвестник гиперинфляции. Цены на все товары теперь округлят в сторону увеличения, а относительно солидная сейчас "десятка" станет просто мелочью в кармане. Стоит добавить, что также рассматривается идея ввести 1000-гривенную купюру", — считает Спиридонов.

Наряду с этим эксперт напомнил об опыте конца прошлого века, когда в 1992 году в стране были отменены советские рубли, а через два года украинцы стали получать зарплаты чуть ли не в килограммах.

Николай Спиридонов/Facebook, 15 марта 2018

"Думаю, что выводы достаточно очевидны — скоро мы все снова станем "миллионерами", как в середине 90-х годов XX века", — подытожил Спиридонов.