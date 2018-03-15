Павлив: в Европе вызревает кризис с непрогнозируемыми последствиями

РИА Новости Украина

Лауреаты Нобелевской премии спустя десятилетие заговорили о новом финансовом кризисе в мире. Таковы результаты проведенного редакцией газеты Welt опроса среди 18 лауреатов Нобелевской премии в области экономики. Представители мировой элиты в области экономических исследований, согласно опросу, сомневаются в защищенности финансового мира.

Политический эксперт Михаил Павлив считает, что в Европе и, если шире, в Транс-Атлантике, вызревает кризис по своим угрозам сравнимый с Карибским, а по масштабу значительно превосходящий любые кризисы времен Холодной войны.

"Кризис способный развиться в общемировой, с не прогнозируемыми последствиями. Кризис экзистенциальный. Как мне кажется, кризис рукотворный. И ничего хорошего всем нам он не несет. Ожидаемая разрядка и перегрузка в следствии и по завершению — не очевидна", - пишет Павлив у себя в Facebook.

По его мнению, приходящий кризис точно станет концом эры "золотого миллиарда", а вот наступление "эры милосердия" не очевидно.

"Наступление "золотого века" и "эры милосердия" не очевидно. При этом, приходящий кризис точно станет концом доктрины "Сияющего града на холме", концом эры "золотого миллиарда". Сколько на это потребуется времени совсем не ясно. Год? Десятилетие? Поколение?" — задается вопросами эксперт.

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Павлив считает, что у кризиса не будет спускового крючка и стартового суперсобытия.

"Он придет незаметно. Он, как мне кажется, уже здесь. Политики и экономисты эпохи постправды слишком заигрались в свою исключительность и всемогущество. А между тем, "путники уже заперлись в доме Лота…" — резюмирует эксперт.