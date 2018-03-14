Лукаш о деле Рубана: власть страдает слабоумием

РИА Новости Украина

Дело руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного на прошлой неделе, обрастает новыми подробностями и скандалами. Рубана задержали при попытке провоза оружия на одном из КПП в Донбассе. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. Рубана подозревают в подготовке массовых терактов и покушений на руководство Украины, а также незаконном владении оружием.

Президент Петр Порошенко попросил главу Службы безопасности Василия Грицака взять расследование дела под личный контроль. На данный момент Рубану избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом в СМИ появилась информация, что она и Рубан обсуждали с офицерами Главного управления разведки Минобороны организацию вооруженного переворота в Украине. Также журналисты писали о том, что обвинения в подготовке военного переворота могут быть озвучены и нардепу Надежде Савченко.

По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, Служба безопасности в контексте дела Рубана полной мере продемонстрировала, как успешно борется с "заговорщиками и покушениями".

"Чуть не осиротели мы, ребята. Спасибо СБУ, что успешно борется с заговорщиками и покушениями. Слабы заговорщики. Реформы прошли так успешно, что на нормальных киллеров ни у кого денег не хватает, как я погляжу.

Шутка. Хотя для меня остро стоит профессиональный вопрос: "А захватить власть у получивших ее в результате госпереворота, это тоже переворот или уже борьба с преступностью?" — прокомментировала на своей странице в Facebook экс-министр.

При этом Лукаш считает, что в стране наблюдается "массовый заговор".

"Из гуманитарных побуждений, хочу сообщить, что мечтает о смене власти, однозначно террористическая и пока еще многочисленная организация под названием "Граждане Украины". Была на рынке. Хвалят заговорщиков. Массовый заговор какой-то", — подчеркнула Лукаш.

Наряду с этим, Лукаш подчеркнулась, что власть заявлениями о постоянных попытках покушений держит украинцев за дураков.

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"А если серьезно, то кем вы считаете народ, рассказывая о постоянных попытках покушения?! Самсебекиллеры вы слабоумные! Для кого этот постоянный погорелый театр с тепловизорами и без? Вы хотите закрутить гайки? Пробуйте. Но так чтоб мы со смеху не лопнули от комедии с покушениями", — резюмировала экс-министр.

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