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    Лукаш о деле Рубана: власть страдает слабоумием

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    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (617)

    (обновлено: )382120
    Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что власти постоянными заявлениями о предотвращенных попытках покушений на топ-чиновников держат украинцев за дураков.
    Руководитель Офицерского корпуса Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Дело руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного на прошлой неделе, обрастает новыми подробностями и скандалами. Рубана задержали при попытке провоза оружия на одном из КПП в Донбассе. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. Рубана подозревают в подготовке массовых терактов и покушений на руководство Украины, а также незаконном владении оружием.

    Виктор Ягун
    Виктор Ягун / Facebook
    Ягун: арест Рубана - элемент давления на Медведчука

    Президент Петр Порошенко попросил главу Службы безопасности Василия Грицака взять расследование дела под личный контроль. На данный момент Рубану избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом в СМИ появилась информация, что она и Рубан обсуждали с офицерами Главного управления разведки Минобороны организацию вооруженного переворота в Украине. Также журналисты писали о том, что обвинения в подготовке военного переворота могут быть озвучены и нардепу Надежде Савченко.

    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, Служба безопасности в контексте дела Рубана полной мере продемонстрировала, как успешно борется с "заговорщиками и покушениями".

    "Чуть не осиротели мы, ребята. Спасибо СБУ, что успешно борется с заговорщиками и покушениями. Слабы заговорщики. Реформы прошли так успешно, что на нормальных киллеров ни у кого денег не хватает, как я погляжу.

    Шутка. Хотя для меня остро стоит профессиональный вопрос: "А захватить власть у получивших ее в результате госпереворота, это тоже переворот или уже борьба с преступностью?" — прокомментировала на своей странице в Facebook экс-министр.

    При этом Лукаш считает, что в стране наблюдается "массовый заговор".

    "Из гуманитарных побуждений, хочу сообщить, что мечтает о смене власти, однозначно террористическая и пока еще многочисленная организация под названием "Граждане Украины". Была на рынке. Хвалят заговорщиков. Массовый заговор какой-то", — подчеркнула Лукаш.

    Наряду с этим, Лукаш подчеркнулась, что власть заявлениями о постоянных попытках покушений держит украинцев за дураков.

    Скриншот сообщения

    "А если серьезно, то кем вы считаете народ, рассказывая о постоянных попытках покушения?! Самсебекиллеры вы слабоумные! Для кого этот постоянный погорелый театр с тепловизорами и без? Вы хотите закрутить гайки? Пробуйте. Но так чтоб мы со смеху не лопнули от комедии с покушениями", — резюмировала экс-министр.

    Смотрите также: При изъятии оружия у Рубана загорелся снаряд

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