Потом, кровью, деньгами. Сколько стоят четыре года "реформ"

РИА Новости Украина

Проводимые нынешней украинской властью "реформы" и курс на "евроинтеграцию" уже сейчас настолько дорого обошлись украинцам, что следующие пять лет ни Украина, ни люди, живущие в ней, просто не выдержат, считает руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб. Свое мнение он подкрепил цифрами.

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"Эти 4 года "евроинтеграции" и "реформ" обошлись народу Украины в более чем $200 млрд", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

Эксперт пояснил: "$ 7,5 млрд пропавших вкладов в разрушенных властью банках; $ 62 млрд потерь пенсионеров от обесценивания пенсий; $ 147 млрд потерь работающих людей от обесценивания зарплаты".

"Каждый из нас заплатил в среднем от $ 5 000 до $ 9 000 за те эксперименты, которые осуществляли в Украине МВФ и запад и подконтрольная им власть Украины", — считает Гольдарб.

По его словам, "Помимо оплаты "реформ" за счёт сгоревших сбережений и обесцененных доходов, мы продолжаем их оплачивать "благодаря" 3–7-кратно увеличившимся ЖК-тарифам, повышению цен на продукты питания (от 2 до 5 раз), на бензин и дизель (в 3 раза), на проезд (в 2 раза) и т. д.".

Эксперт отметил, что к этому следует добавить:

"масштабную приватизацию – "распродажу с огромными скидками" всего того, что ещё осталось в Украине, что можно недорого купить, а потом дорого продать;

продажу земли (за бесценок);

платную медицину;

дальнейший рост тарифов на газ и другие ЖК-услуги;

повышение пенсионного возраста (страхового стажа) и пр.".

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"Следующие пять лет, не дай Бог!, такой вакханалии ни Украина, ни люди, в ней живущие, не переживут! Скоро выборы — помните об этом. Расскажите друзьям, знакомым, родственникам, коллегам. Мы не имеем права оставаться в стороне и обязаны прекратить бедлам! Ради нас самих, ради своих детей, ради Украины!" — резюмировал Гольдарб.

Facebook Максима Гольдарба Комментарий Максима Гольдарба

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году продолжит активное реформирование страны. В частности, по его словам, "запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли".