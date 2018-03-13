Пиар с "вышками Бойко" обернулся для власти пшиком - Дьяченко

РИА Новости Украина

Скандальные "вышки Бойко", которые уже стали "вышками Януковича", снова на слуху. Накануне регламентный комитет парламента признал законными представления Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и задержание народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина. Нардеп, который несколько лет не находится в Украине, подозревается в хищении из госбюджета при закупке тех самых скандальных вышек.

При этом генпрокурор Юрий Луценко заявил, что местонахождение Бакулина неизвестно, поэтому его необходимо объявить в розыск. Генпрокурор также публично предложил Бакулину пойти на сделку со следствием. Напомним, что в минувшем месяце Луценко заявил, что ГПУ не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко к коррупционной схеме закупок буровых, поэтому "вышки Бойко", как их успели окрестить СМИ, название некорректное. Наряду с этим, расследование по резонансному делу длится уже несколько лет.

Несколько лет пиара новой власти по скандальным вышкам для власти обернулись полным провалом, считает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Выводы из сегодняшнего представления генпрокурора по снятию депутатской неприкосновенности с Е. Бакулина. К вышкам Бойко сам Бойко непричастен, несколько лет пиара новой власти обернулись пшиком. Причастна злочинная организация во главе с Януковичем. Как быть с семилетним враньем об этом — не спрашивайте, так надо было", — отметила Дьяченко.

При этом Дьяченко считает, что Луценко начала утомлять "фантазия" про преступную организацию во главе с бывшим экс-президентом Виктором Януковичем и экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым, однако следствие дальше не продвинулось.

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"Фантазия про злочинну организацию во главе с Януковичем и Арбузовым которая виновна предположительно в большинстве злодеяний мира начала утомлять самого генпрокурора, но на большее он неспособен и дальше следствие не продвинулось. Даже доказать факт существования этой ОПТ пока нет сил. Связно подобрать слова (но пока тоже без доказательств а в режиме "ймовирно") о предполагаемых убытках генпрокурор смог только на 144 млн грн — то есть по двум вышкам, от закупки остальных якобы ОПГ якобы отказалась, якобы испугавшись его, генпрокурора. Но все равно он говорит о миллиардах, каких миллиардах не спрашивайте, просто так красивее звучит", — перечислила политэксперт.

Facebook Елены Дьяченко Скриншот с Facebook

По ее мнению, на сегодняшний день Луценко способен только открывать уголовные производства и вешать их на лиц, которых нет в стране, не беспокоясь об обосновании подозрений.

"Генпрокурор способен только возбуждать дела и вешать их на отсутствующих в стране персонажей с оговоркой "ймовирно". Заботиться об обоснованности подозрений и искать доказательства своим обвинениям ему неинтересно, и удлиняет посты. Оставшиеся 138 тысяч чел на всю страну своего электората они считают тупыми дебилами, которые схавают и не такое", - подытожила Дьяченко.