Спиридонов: Порошенко погружают в "теплую ванну"

РИА Новости Украина

В пятницу, 9 марта, президент Петр Порошенко встретился с блогерами. Встреча проходила в закрытом режиме — записывать на видео и диктофоны было нельзя, хотя, как писали в соцсетях, пригласили на меропрятие только самых лояльных к власти.

По словам блогера Виктора Трегубова, во время встречи Порошенко заявил, "что верит в победу на следующих президентских", а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа". На встрече коснулись и темы миротворческой миссии – этот вопрос президент собирается "дожать", как и договоренности с МВФ.

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Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что президента Петра Порошенко погружают в "теплую ванну", как и его предшественника. Ведь на встречи с ним ходят только те, кто может ему убедительно спеть "Все хорошо прекрасная маркиза".

"Олешко и некоторые другие провластные блогеры публично похвастались участием в закрытой встрече с Петром Порошенко. Похоже, что Петра Олексевича тоже погружают в "теплую ванну" как и его предшественника. На встречи с ним ходят только те, кто может ему убедительно спеть "Всё хорошо прекрасная маркиза", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

Тех экспертов и блогеров, которые могут прямо в лоб рассказать о проблемах страны и предложить пути их решения — на подобные встречи не зовут, добавляет эксперт.

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"Чем заканчивается подобная "теплая ванна" отлично известно из мировой истории. И тем не менее, каждый правитель рискует наступить на те же грабли…", — резюмирует Спиридонов.