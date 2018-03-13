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    Спиридонов: Порошенко погружают в "теплую ванну"

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (140)

    (обновлено: )1812130
    Политэксперт Николай Спиридонов считает, что президент Петр Порошенко рискует наступить на те же грабли, что и его предшественник. Ведь тех экспертов и блогеров, которые могут прямо в лоб рассказать о проблемах страны, на встречи с президентом не зовут.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Ukrlife.TV/Скриншот

    РИА Новости Украина

    В пятницу, 9 марта, президент Петр Порошенко встретился с блогерами. Встреча проходила в закрытом режиме — записывать на видео и диктофоны было нельзя, хотя, как писали в соцсетях, пригласили на меропрятие только самых лояльных к власти.

    Петр Порошенко и Мирослав Олешко
    facebook.com/oleshkomiroslav
    Об одной не тайной встрече Порошенко. Блогер блогеру не товарищ

    По словам блогера Виктора Трегубова, во время встречи Порошенко заявил, "что верит в победу на следующих президентских", а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа". На встрече коснулись и темы миротворческой миссии – этот вопрос президент собирается "дожать", как и договоренности с МВФ. 

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    Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что президента Петра Порошенко погружают в "теплую ванну", как и его предшественника. Ведь на встречи с ним ходят только те, кто может ему убедительно спеть "Все хорошо прекрасная маркиза".

    "Олешко и некоторые другие провластные блогеры публично похвастались участием в закрытой встрече с Петром Порошенко. Похоже, что Петра Олексевича тоже погружают в "теплую ванну" как и его предшественника. На встречи с ним ходят только те, кто может ему убедительно спеть "Всё хорошо прекрасная маркиза", — пишет Спиридонов у себя в Facebook

    Тех экспертов и блогеров, которые могут прямо в лоб рассказать о проблемах страны и предложить пути их решения — на подобные встречи не зовут, добавляет эксперт. 

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    "Чем заканчивается подобная "теплая ванна" отлично известно из мировой истории. И тем не менее, каждый правитель рискует наступить на те же грабли…", — резюмирует Спиридонов. 

    Facebook Николая Спиридонова
    Комментарий Николая Спиридонова о Петре Порошенко и блоггерах
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