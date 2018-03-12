Волга: из Украины делают "грязную бомбу" Европы

РИА Новости Украина

Украинский политик Василий Волга, возвращаясь к аналитической записке Института Стратегических Исследований "О состоянии с трудовой миграцией украинцев в Польшу", задается вопросом о целях, которые преследует современная украинская власть, ведомая Петром Порошенко.

"Кажущееся, на первый взгляд, сумасшествие главных действующих лиц Украины — это только кажущееся сумасшествие. Порошенко имеет некоторые "недостатки", но он не шизофреник. Говорю это из личного опыта общения с ним. Это умный, хитрый и жадный человек, но не псих. Так же и Климпуш-Цинцадзе, (вице-премьер, курирующая вопросы евроинтеграции) — женщина умная, хотя и откровенно ненавидящая Россию, но психически здоровая. Во всяком случае, производит такое впечатление. Знаю это, потому, что наши дети учатся в одном классе и мне приходилось с ней общаться. Итак, они не шизофреники. Они не могут не видеть и не понимать к чему они ведут Украину", — написал Василий Волга на своей странице в Facebook.

Сайт партии "Союз левых сил" Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга

Политик напомнил, что социологи и экономисты утверждают, что, при определенном уровне развития производственных сил для безопасного функционирования народнохозяйственного комплекса государства необходим не только определенный уровень развития и подготовки персонала, но также необходим и минимальный численный состав этого персонала. Т.е., есть граница, при которой уменьшающееся количество трудоспособного населения, переходит в угрожающее, а затем и в (неизбежно) катастрофическое качество.

"Этого может не понимать только Парубий. У него, действительно, есть справка, но от него в Украине мало, что зависит. Остальные всё прекрасно понимают.

Пятнадцать работающих атомных энергоблоков; десять крупных и пятьдесят средних гидроэлектростанций; тридцать шесть тепловых станций; десятки химических предприятий, среди которых такие гиганты, как Одесский припортовый завод, Северодонецкий и Ровенский "Азоты" и многое другое. Очистные сооружения крупных городов, которые уже находятся в запредельно аварийном состоянии. Да, мусор в конце концов, который мы уже не знаем куда девать, и которым уже просто некому заниматься, и который стал источником распространения инфекционных заболеваний в невиданных ранее масштабах", — перечислил Волга.

Причём, замечает политик, речь не идет о вопросах пенсионного обеспечения, которые могут быть решены только за счёт работающего населения.

"В Украине, на сегодняшний день, действует солидарная пенсионная система, при которой взносы, собираемые с заработной платы работника — это единственное, что обеспечивает пенсионеров пенсиями. Конечно, министр украинского здравоохранения, госпожа Супрун, делает все возможное, чтобы в живых осталось как можно меньше пенсионеров, но и ей это не под силу. Украинский пенсионер оказался живуч. И даже такому талантливому министру, как Супрун, не удаётся в полной мере обеспечить необходимые темпы вымирания людей старшего поколения. Сегодня пенсионеров, не смотря на все её старания, до сих пор остаётся в два раза больше, чем работающих и платящих пенсионные взносы. К слову сказать, ещё только четыре года назад, этот показатель был 1:1. Т.е. на одного пенсионера приходился один работник, и вопрос пенсионного обеспечения в целом был решён", - написал Волга.

И вот вопрос: "Куда, в самом деле, они нас ведут? Какую цель преследуют те, кто день за днем принимают решения, подводящие нас к катастрофе? Ведь, как не трудно в это поверить, как не тяжело с этим согласиться, но факты говорят о том, что из Украины, из нас с вами готовят грязную бомбу", — утверждает Волга.

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По мнению политика, ответ на вопрос "Против кого?" не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд.

"Ведь если рванет, то целенаправленного взрыва не получится. Достанется всем. И на Западе, и на Востоке. Один только энергоблок Чернобыльской АЭС, для огромной части Европы, создал такие проблемы, которые, с переменным успехом, уже три десятилетия пытаются решить медики, химики, физики. Даже невозможно представить, а что же будет, если эту проблему умножить на пятнадцать?! Неужели и европейские политики, поддерживающие сегодня "революционную" украинскую власть, живут по тому же самому принципу: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"? Только как бы не было поздно. Как бы не дождаться "жаренных петухов", господа европейцы. Ибо в этот раз они могут клюнуть, как в последний", — предупредил Волга.

Василий Волга/Facebook