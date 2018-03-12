Угроза принятия Украины в НАТО достаточно серьезна – эксперт

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РИА Новости Украина

Предоставление НАТО Украине статуса страны-аспиранта при альянсе может быть пропагандистским ходом, направленным на то, чтобы поддержать президента Петра Порошенко накануне предстоящих выборов, но относиться к перспективе скорейшего принятия Украины в НАТО нужно серьезно, заявил заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

В субботу первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе. Президент Украины Порошенко заявил, что приветствует решение НАТО и поблагодарил за поддержку Киева. При этом официального заявления НАТО о новом статусе Украины пока не поступало.

"Действительно, ситуация очень непростая. Потому что включение Украины в состав Североатлантического блока, где действует принцип солидарности и считается, что если атаковано или под угрозой находится одно из государств, то весь блок должен за него вступаться, — в перспективе, если такое случится, то может потенциально сложиться ситуация прямого военного конфликта между нами и НАТО. Тем более что согласно новому закону Украины Россия названа страной-агрессором", — сказал Поляков, сообщают РИА Новости.

По его словам "это самый худший сценарий", однако пока остается достаточно препятствий на пути действительно включения Украины в состав НАТО. Ведь согласно одному из пунктов Устава НАТО страны, которые находятся в состоянии территориального спора с другими государствами не могут быть членами альянса.

"Так что я думаю, что это просто очередной пропагандистский ход со стороны Порошенко и его спонсоров на Западе для того, чтобы поддержать его в общем-то практически падающий очень стремительно внутри страны авторитет и заодно поиграть на нервах у России. Мне кажется, что эта новость нацелена, прежде всего, на достижение этих целей. Хотя повторюсь: в самом худшем варианте это может реализоваться, даже несмотря на то, что будет нарушен устав НАТО. В конце концов, сами же они могут его и поправить. Так что нужно относиться к этой угрозе абсолютно всерьез и хорошо понимать смысл того, что произошло в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России", — подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что в Уставе НАТО нет каких-то четко установленных сроков, в которые страна должна быть принята в альянс после получения статуса аспиранта.

"Речь может идти о нескольких годах. Но здесь, скорее все, может быть ограничено тем, что задача придать Порошенко как бы новый стимул, вооружить его серьезной перспективой, которой он может играть на предстоящих президентских выборах и вообще поддерживать ту часть Украины, которая прочно ориентирована на Запад. Для нее всякое сообщение на тему более тесной интеграции, тем более военной интеграции с западом — это то, что они хотят слышать", — констатировал Поляков.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко в феврале 2018 года подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.