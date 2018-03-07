Корнейчук: почему так осмелел Порошенко?

РИА Новости Украина

На Банковой рассматривают возможность пойти на президентские выборы, но понимают: ныне действующему гаранту для этого нужен хоть какой-то рейтинг. Исходя из этого, Пётр Порошенко просто не может позволить себе согласиться сейчас на повышение цены на газ для населения, а такое повышение зафиксировано в мемрандуме с МВФ. Есть по-прежнему и проблемы и с Антикоррупционным судом. Все это отразилось в недавнем интервью президента Украины влиятельному изданию "Financial Times", отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Порошенко дал достаточно любопытное интервью влиятельному на Западе "Financial Times".

Помимо традиционного потока сознания о том, как он борется с российской агрессией, там есть прямой "наезд" на МВФ. В частности — Украина не собирается выполнять требования МВФ к Антикоррупционному суду. А также отметил: многие украинцы из-за повышения цены на газ, на которых настаивал Фонд, не ощутили на себе реформы", — написал Корнейчук в своём блоге.

Он добавил: "Конечно, мы все понимаем, что наша власть сама предложила поднять тарифы ради "распила" кредитных траншей. И Порошенко сейчас просто перекладывает ответственность на МВФ".

"Но вот изменение риторики Порошенко очень интересное. Как и факт того, что на прошлой неделе Рада приняла в первом чтении закон об Антикоррупционном суде, который критиковал и МВФ, и Еврокомиссия. Поскольку формирования суда прописано так, чтобы стать "ручным" для Банковой", — отметил аналитик.

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И задал вопрос: "Так почему же так осмелел Порошенко?"

"Во-первых, Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка. И имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.

Понятно, что корчить сильного перед Госдепом — это очень опасно. Но перед МВФ, также подконтрольному Вашингтону, — вполне можно позволить.

Во-вторых, Порошенко не исключает, что "Большая сделка" Трампа-Путина может сорваться — и Вашингтон таки даст "добро" пойти Порошенко на второй срок. Или там просто решат, что подконтрольный Порошенко, который будет выполнять Минские соглашения, выгоднее иного кандидата.

Поэтому на Банковой рассматривают план "Б": таки идти на выборы. Но для этого надо, чтобы у Порошенко остался хоть какой-то рейтинг. А значит — категорически нельзя повышать цену на газ для населения в рамках меморандума с МВФ. Поэтому Порошенко срывает программу", — рассказал Корнейчук.

И подытожил: "Тем более, что в 2018-м у Украины есть деньги погасить долги перед МВФ. А если вдруг Порошенко станет президентов в 2019-м, то можно подписать новый меморандум с Фондом — и повысить тарифы после президентских и парламентских выборов".