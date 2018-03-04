Куда и зачем пойдут "Джавелины"? Комментарий военного эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Госдепартаменте США одобрили продажу Украине "Джавелин". По условиям соглашения мы получим 31 противотанковый комплекс и 210 ракет за 47 млн долларов. В соглашение также будет включено обучение, техническая помощь, транспорт и другие логистические аспекты. В Пентагоне убеждены, что продажа этого оружия не повлияет на военный баланс в регионе.

О том, какое значение закупка "Джавелин" у США имеет для Украины, рассказал военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Джавелины" — это исключительно противотанковый комплекс?

— Не только противотанковый, это комплекс, который уничтожает боевую и военную технику, а также может уничтожать и бункеры — то, что излучает тепло. Идет ракета на тепло и т.п.

Зачем использовать такие дорогие технологии, чтобы уничтожать недвижимые объекты?

— Да, конечно, для этого есть артиллерия, есть другие средства. В основном "Джавелины" для чего? Это оружие четвертого поколения, которое называются "выстрелил и забыл". А вот наши комплексы "Фаготы", в принципе, надежные, но старенькие. И может ответка прийти. А "Джавелины" — это стопроцентное уничтожение той техники, по которой взял прицел и выстрелил, и остался жив.

В украинской армии ничего похожего нет? wikipedia О хитростях применения Javelin в Донбассе

— Есть. "Стугна-П", "Корсар". Это хорошие комплексы, но это наше производство. Но это три с плюсом, а "Джавелины" это уже четвертое поколение. Нам нужно чуть-чуть доработать и будет такой же комплекс. В основном, "Джавелины" для чего нужны? Это оружие само по себе более стратегическое. Это показывает, что американцы с нами начали торговать, с нами начали работать по линии военно-технического сотрудничества. А как только вот эти первые комплексы придут, то тут же сразу канадцы, поляки, литовцы, и другие страны западного мира с нами начнут торговать. Это символ, это стратегическая победа, вот что такое. Потому что сами по себе эти комплексы… Американцы же требуют, чтобы комплексы были вне зоны боевых действий. Во-вторых, они должны соответственно хранится, чтобы, ни дай бог, не взорвалось, как в Балаклее или в Калиновке. Соответственно, должны быть построены склады ракетного вооружения по стандартам НАТО. Это очень большой комплекс и, тем более, наши военнослужащие уже отобраны и поедут за границу, они будут учиться пользоваться этими комплексами. Где-то пять-шесть месяцев будет длиться обучение.

То есть по условиям США на Восток "Джавелины" не поедут?

— Насколько я осведомлен, это было основное требование — чтобы их не было на зоне соприкосновения. Второе — эти комплексы должны быть использованы только при широкомасштабном вторжении любого государства в Украину. Поэтому это оружие сдерживания, оружие возмездия, скажем так. Поэтому оно будет сосредоточено, по моему разумению, где-то в середине страны на складах. Должны быть подготовлены боевые расчеты и в случае прорыва танковых колон или с Севера, или с Юга, или с Востока данное подразделение прибывает и гарантировано уничтожает 210 единиц боевой техники и танков.

Американцы будут следить за тем, чтобы мы не баловались?

— Насколько я понимаю, да, будут, потому что они этим очень озабочены. Потому что когда они нам дали станции контрбатарейной борьбы, и когда в Дебальцево отдельные элементы станции пропали, когда наши войска планово выходили. В Илловайске — другая ситуация, там один элемент контрбатарейной станции секретной был оставлен. Поэтому были большие разборки. Поэтому они и требуют, чтобы не получилось, что попало в эту сторону и этим оружием были уничтожены американские солдаты где-то в Ираке, Афганистане и т.п. Поэтому им это принципиально важно.

Ранее Олег Стариков заявлял, что "Джавелины" будут храниться в кабинете у Муженко.

В свою очередь военный эксперт Игорь Левченко отметил, что поставка США "Джавелин" не усилит возможности ВСУ.