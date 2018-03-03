наверх
03.03.201819:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Волошин: Зачем патриотам газ? Их должна греть ненависть!

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (752)

    (обновлено: )986330
    Раньше ура-патриоты радовались, когда Украина сама стреляла себе в ногу блокадой Донбасса и блокировкой авиарейсов, а как РФ отказалась от сотрудничества в газовой сфере – сразу начался вой, отмечат политолог Олег Волошин.
    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны РФ, в Украине возник дисбаланс газа в размере около 15-20 млн кубометров.

    В связи с этим 2 марта состоялось заседание кризисного штаба, по итогам которого в стране введен 5-дневный национальный план действий для экономии газа, предусматривающий перевод генерирующих компаний с газа на мазут и приостановку занятий в учебных заведениях.

    Читайте также: НБУ повышает ставку и… хоронит экономику

    В то же время НАК "Нафтогаз Украины" просит тех, у кого есть газовые котлы, снизить температуру в помещениях, и это позволит сократить потребность в топливе на 8-9%. В "Нафтогазе" отмечают, что в таком режиме Украине нужно продержаться всего 3-4 дня.

    А политолог-международник Олег Волошин отмечает реакцию "патриотической общественности" на газовый кризис.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: "Нафтогаз" целый год может поставлять газ населению бесплатно

    "Все труднее понять наших ура-патриотов. Когда сами себе стреляли в ногу, вводя блокаду Донбасса, запрещая технологичным предприятиям поставлять продукцию в РФ (и почти все они стали), закрывали авиарейсы в Москву, все они кричали: "Нет торговле и любому взаимодействию с агрессором". А как Россия сама отказалась от сотрудничества в газовой сфере – сразу такой вой начался", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Напряженность между Киевом и Варшавой все нарастает

    Радоваться нужно, продолжает он: "агрессор принял вашу аргументацию и решил со своим газом идти куда подальше".

    "Сердце ура-патриота должно наполниться радостью. А греть его должна одна только кипучая ненависть к врагам)))", – иронизирует Волошин.

    Напомним, Министерство энергетики рекомендовало местным органам власти приостановить работу школ, садиков и высших учебных заведений до 6 марта включительно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Валентин Землянский
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Украина остановилась в снежных заносах