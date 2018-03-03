Волошин: Зачем патриотам газ? Их должна греть ненависть!

РИА Новости Украина

Министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны РФ, в Украине возник дисбаланс газа в размере около 15-20 млн кубометров.

В связи с этим 2 марта состоялось заседание кризисного штаба, по итогам которого в стране введен 5-дневный национальный план действий для экономии газа, предусматривающий перевод генерирующих компаний с газа на мазут и приостановку занятий в учебных заведениях.

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В то же время НАК "Нафтогаз Украины" просит тех, у кого есть газовые котлы, снизить температуру в помещениях, и это позволит сократить потребность в топливе на 8-9%. В "Нафтогазе" отмечают, что в таком режиме Украине нужно продержаться всего 3-4 дня.

А политолог-международник Олег Волошин отмечает реакцию "патриотической общественности" на газовый кризис.

"Все труднее понять наших ура-патриотов. Когда сами себе стреляли в ногу, вводя блокаду Донбасса, запрещая технологичным предприятиям поставлять продукцию в РФ (и почти все они стали), закрывали авиарейсы в Москву, все они кричали: "Нет торговле и любому взаимодействию с агрессором". А как Россия сама отказалась от сотрудничества в газовой сфере – сразу такой вой начался", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

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Радоваться нужно, продолжает он: "агрессор принял вашу аргументацию и решил со своим газом идти куда подальше".

"Сердце ура-патриота должно наполниться радостью. А греть его должна одна только кипучая ненависть к врагам)))", – иронизирует Волошин.

Напомним, Министерство энергетики рекомендовало местным органам власти приостановить работу школ, садиков и высших учебных заведений до 6 марта включительно.