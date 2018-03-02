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    Глузман: не жалел о своей борьбе в Украине, а теперь не уверен

    (обновлено: )48780
    Молодежь все чаще не находит себя в Украине и уезжает за границу – даже дети настоящих патриотов, отмечает Семен Глузман. Он признается, что уже и сам не отмечает мысли об эмиграции.
    Семен Глузман
    facebook.com/Семен Глузман

    РИА Новости Украина

    Известный врач-психиатр, диссидент, правозащитник Семен Глузман рассказал о звонке старого лагерного друга из Англии.

    Биометрический паспорт
    Украинское фото
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    "Совершенно случайно он познакомился с молодым украинцем, ремонтировавшим крышу в его доме. Внезапно выяснил, что молодой человек – сын еще одного нашего солагерника, отбывшего немалый срок и ссылку за украинский патриотизм. Настоящий, искренний патриотизм. Сын вырос, но не сумел найти себя в своей стране. Уехал", – пишет Глузман на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что старый друг задал ему несколько вопросов.

    "Помнишь, я уговаривал тебя уехать? Ты отказался. Уютно ли тебе в твоей независимой от здравого смысла Украине? Читаю твои тексты, ты явно умнее своей беспрестанной борьбы с ветряными мельницами. Не сожалеешь?" – процитировал правозащитник собеседника.

    Пять лет назад я бы ответил – не сожалею, отмечает Глузман, "сегодня я уже не столь уверен…"

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, демографы ожидают, что в течение ближайших 30 лет население Украины сократится примерно до 35 миллионов человек. Но есть предположения, что уже сейчас реально в стране проживают не более 30 миллионов. Остальные уехали в поисках лучшей доли: за пределами Украины работают, по разным оценкам, от 5 до 10 миллионов украинцев.  

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    В Польше, по прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 году превысит два миллиона человек. В России, по разным данным, находятся от 3 до 3,5 миллионов украинцев (называют и более впечатляющие цифры). 

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