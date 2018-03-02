Порошенко возомнил себя Мессией - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

"Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал президент на пресс-конференции в среду.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, пресс-конференция Порошенко ничего кроме раздражения не вызвала.

twitter.com/poroshenko Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года

"Пресс-конференция Порошенко — это смесь лицемерия с пафосом, которая ничего кроме раздражения не вызвала. Честно говоря, я даже не знаю, для чего все это придумывалось и кто все это посоветовал Петру Алексеевичу. Сама подача информации оставляла желать лучшего. Президенту нужно говорить с народом простым доступным языком, ничего не выдумывая и не лукавствуя. Пафосные красивые речи уже никому не нужны. Необходимо выходить и держать ответ — честно и без купюр рассказать про офшоры, про Мальдивы, про то, почему не заканчивается война на Донбассе и кто на этом зарабатывает", — отмечает Скорик.

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По словам депутата, вместо этого Петр Алексеевич продолжает делать вид, что все вокруг идиоты, а он — самый умный.

"Порошенко, став президентом, как и его предшественники, считает себя Мессией — "только с меня все началось", "только я все защитил". Мы с Петром Порошенко — политические оппоненты, но он все-таки президент, так вот, мне стыдно за такого президента", — говорит Скорик.

Политик убежден, что несмотря на слова о несвоевременности досрочных парламентских выборов, президент Петр Порошенко все-таки готовится к волеизъявлению.

"Выборы для Петра Алексеевича — вполне логичный шаг. Ведь единственный шанс попытаться избраться — это на административном ресурсе. На плановых выборах админресурс работать уже не будет, все будут готовить себе отходные пути. Сейчас, имея вертикаль власти, на порядок легче провести сначала парламентские, а потом президентские выборы", — резюмировал он.