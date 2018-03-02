Порошенко возомнил себя Мессией - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина
В среду президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.
"Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал президент на пресс-конференции в среду.
По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, пресс-конференция Порошенко ничего кроме раздражения не вызвала.
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По словам депутата, вместо этого Петр Алексеевич продолжает делать вид, что все вокруг идиоты, а он — самый умный.
"Порошенко, став президентом, как и его предшественники, считает себя Мессией — "только с меня все началось", "только я все защитил". Мы с Петром Порошенко — политические оппоненты, но он все-таки президент, так вот, мне стыдно за такого президента", — говорит Скорик.
Политик убежден, что несмотря на слова о несвоевременности досрочных парламентских выборов, президент Петр Порошенко все-таки готовится к волеизъявлению.
"Выборы для Петра Алексеевича — вполне логичный шаг. Ведь единственный шанс попытаться избраться — это на административном ресурсе. На плановых выборах админресурс работать уже не будет, все будут готовить себе отходные пути. Сейчас, имея вертикаль власти, на порядок легче провести сначала парламентские, а потом президентские выборы", — резюмировал он.