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    Корнейчук: Порошенко подтвердил, что он - марионетка Вашингтона

    (обновлено: )1272181
    Президент Украины показал, что готов сделать для "хозяев" из США все, а Трамп уже должен с барского плеча решить: казнить Порошенко или миловать в 2019-м, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко 28 февраля провел первую за девять месяцев пресс-конференцию, посвященную вызовам, которые стоят перед страной в 2018 году. Глава государства по-прежнему считает "войну" с РФ главной проблемой Киева.

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Порошенко все еще далек от страны и людей — Гайдай

    Президент рассказал о планах по урегулированию ситуации в Донбассе и сообщил о подготовке возвращения в страну до конца недели двух украинцев, осужденных в РФ. Журналистов же интересовали планы Порошенко в преддверии парламентских и президентских выборов в 2019 году.

    При этом ни одно из изданий, заявляющих о притеснениях свободы слова властями, такой возможности не получило.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что пресс-конференция главы государства была устроена для Вашингтона и одновременно – для Москвы.

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    Эксперт также перечислил основные мессиджи, озвученные Порошенко.

    "Первый – Порошенко публично берет на себя ответственность за выполнение "плана Расмуссена" по вводу миротворцев на Донбасс (план Трампа-Путина) и Минских соглашений. И готов везде говорить, что это и украинская инициатива, а не "договорняк" Вашингтона и Москвы", – отметил аналитик.

    Второе, продолжил Корнейчук: Порошенко готов выполнить ключевую часть Минских соглашений, касающуюся закрепления в Конституции особого статуса Донбасса – "и прикроют это под соусом внесения изменений в Конституции об упоминании пути Украины в ЕС и НАТО".

    depo.ua
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    "Третий – Порошенко не принял решение идти на президентские выборы, что означает: именно Вашингтон должен решить судьбу Порошенко. Если Порошенко будет полезен после весны 2019-го — он пойдет на выборы. Если Вашингтон считает, что нет – то на выборы Порошенко не пойдет в обмен на гарантии личной безопасности", – уверен эксперт.

    Четвертое: Порошенко в ближайшее время примет в Раде все законы, которые хочет от него Вашингтон (антикоррупционный суд, служба финансовой разведки и т.д.), подчеркивает аналитик.

    "Таким образом, Порошенко публичо расписался в том, что он марионетка Вашингтона. И готов сделать для хозяев все. Ну, а Трамп уже должен с барского плеча решить: казнить Порошенко или миловать в 2019-м? Но даже "казнь" должна быть очень мягкой — без побега из страны. По крайней мере, так просит Порошенко…", – подытожил Дмитрий Корнейчук.

    Публикация Дмитрия Корнейчука

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