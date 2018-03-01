Кабмин грамотно поддерживает социальное напряжение - Гончаров

РИА Новости Украина

Украина в последние годы стала лидером в антирейтингах по уровню жизни и достижениям в борьбе с коррупцией. Как уже сообщало РИА Новости Украина, страна в мировом рейтинге уровня жизни британского аналитического центра The Legatum Institute оказалась на 112 месте, опустившись по сравнению с 2016 годом на 5 строчек, а в 2013 году страна занимала 64 место. Также Украина попала в десятку худших в рейтинге "Лучшие страны для комфортной пенсии". Основные критерии, которые учитывались при составлении рейтинга — уровень медицины, доступность цен, уровень удовлетворенности жизнью, комфортность погодных условий для жизни.

Наряду с этим, в стране регулярно растут тарифы ЖКХ, растет стоимость проезда в общественном транспорте и дорожают продукты питания. Мясо и мясные изделия уже становятся не по карману гражданам, лидируя по темпам подорожания. При этом глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что страна не может прожить без внешней финансовой поддержки, поскольку вынуждена отдавать многомиллиардные внешние долги, а одной из главных проблем украинцев стала за последнее время и массовая эмиграция.

По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, проблемы Украины после второго Майдана никуда так и не делись, а только усугубились, а уровень жизни обычных граждан не повысился.

"У каждой страны свой кризис. У нас — свои опасности и проблемы, к сожалению, они после майдана-2 никуда не делись. Уменьшился ли теневой сектор украинской экономики? Нет. Изменилась ли структура собственности финансово-промышленных групп? Нет. Разве увеличились инвестиции в основной капитал? Нет. Ничего не изменилось, только ухудшилась жизнь рядовых украинцев", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

Эксперт акцентировал, что как и до кризиса, в стране уходит большой объем средств на содержание высокопоставленных чиновников, министров и народных избранников.

Публикация Александра Гончарова

"А дефицит госбюджета и долговая нагрузка продолжают расти. И нет света в конце тоннеля. Такое ощущение, что для министров В.Гройсмана самое главное – это каждую среду сообщать обществу новый импульс сильному социальному напряжению. Причем, для каждого такого месседжа есть свой стиль и драматургия. Созрели! Как будто мы не знаем, что делается на улицах и рынках", — резюмировал эксперт.