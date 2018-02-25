Гончаров: кредитные пузыри скоро разом лопнут

РИА Новости Украина

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Константинрассказал в интервью Экономической правде, что в Украине банки превратились из инструмента сбережения денег в инструмент зарабатывания пассивного дохода.

"Нас волнуют пирамиды. Мы не хотим, чтобы банки "пылесосили" рынок. Нам нужны гарантии, что они вернут все, что взяли, пользуясь неграмотностью населения и завлекая их огромными процентными ставками. Меня больше всего поражают ребята с Запада, которые приезжают и начинают поучать, как надо жить. Мол, вы все делаете неправильно, учитесь у нас. Я им говорю: "Ребята, вы уже показали, как у вас надо учиться. Коммерцбанк. Где были ваши рисковики, когда вы покупали за такие огромные деньги, мягко говоря, пирог не первой свежести?". Потом: "Ох и ах, что же мы купили?".

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По мнению экономического эксперта, директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, «ребята во власти", действительно, наплодили огромное количество кредитных пузырей. "Судите сами, объем неработающих кредитов в банковской системе Украины увеличился только за декабрь 2017 года на 14,45 млрд грн и к началу 2018 года достиг 595 млрд гривен!

Александр Гончаров / Facebook Александр Гончаров

В госбанках объем проблемных кредитов в декабре вырос на 5,41 млрд грн (до 161,35 млрд грн). Таким образом, объем проблемного кредитного портфеля в банковской системе Украины составил 54,54% по отношению к общему объему кредитов.

В в частности, в ПриватБанке доля таких кредитов составила 87,64% (!), в других госбанках — 55,75%, в банках иностранных банковских групп — 41,01%. Ребята рулят! И неизвестно, кто и когда начнет срывать эти пирамидальные образования? Список известен", — написал на своей странице в Facebook Александр Гончаров.