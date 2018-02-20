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    Корнейчук: Тимошенко не о чем договариваться с Порошенко

    (обновлено: )954101
    Порошенко не сможет договариваться с Тимошенко о гарантиях его безопасности, поскольку, став президентом в 2019 году, Тимошенко начнет репрессии против Порошенко и его команды за все то, что они натворили с 2014-го года, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Порошенко и Тимошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    РИА Новости Украина

    Экс-премьер-министр и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко встречалась с президентом Петром Порошенко за закрытыми дверями перед своей поездкой в Соединенные Штаты. Об этом сообщает источник интернет-издания "Страна" в Администрации президента. 

    По данным информированного источника, поводом встретиться была ситуация с кандидатом от "Батькивщины" в Центральной избирательной комиссии. 

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    "Но, судя по всему, говорили не только об этом. Продолжалась беседа около часа. Договорились не афишировать ее содержание. И я не слышал, чтобы президент был в плохом настроении после разговора", — утверждает источник.

    В окружении Тимошенко также подтверждают факт встречи, но воздерживаются от подробностей.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука переговоры Порошенко и Тимошенко не могли закончиться успешно для президента Украины.

    “Выборы не нужны ни Банковой, ни Тимошенко. У них совершенно разные задачи. Порошенко необходимо досидеть до 2019-го без каких-либо выборов — и ему это гарантируют американцы. Тимошенко парламентские выборы тоже не нужны, поскольку ей необходимо трансформировать всю ненависть народа против Порошенко в свой результат на президентских выборах”, - написал Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

    По его словам, есть две цели, с которыми Банковая могла бы выходить на переговоры с Тимошенко.

    “Первая — вынести переговорный процесс в публичную плоскость, показав, что Тимошенко условный оппозиционер, раз она готова договариваться с ненавистным ей Порошенко. Но Тимошенко не "клюнет" на подобную уловку”, — считает Корнейчук.

    Вторая цель, по мнению аналитика, — договориться о некой безопасности для Порошенко, когда Тимошенко станет президентом в 2019-м.

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    “Но это также Тимошенко совершенно неинтересно, ибо, став президентом, она начнет репрессии против Порошенко и его команды за все то, что они натворили с 2014-го. Это главное условие поддержки Тимошенко ее избирателями на выборах”, - подчеркнул Корнейчук.

    Пост Дмитрия Корнейчука
    Пост Дмитрия Корнейчука

     

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