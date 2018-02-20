Новый кредит, новый транш. Долги Украины перейдут к правнукам

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кредит на сумму в семь миллиардов долларов, который Украина может получить от Китая на мосты и дороги, несет в себе серьезные риски для экономики страны, заявил исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

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Эксперт отметил, что это приведет к существенному, в 1,5 раза, нарушению финансово-экономических показателей страны, необходимых для вступления в еврозону. Отметим, что эти показатели предполагают, что госдолг страны не может превышать 60% ВВП. Их выполнение является обязательным условием вступления страны в ЕС.

Подробнее о том, какую опасность несет в себе новый кредит для экономики Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сам исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

В чем основной риск китайского кредита? В том, что он увеличит наш долг?

— Правильно, да. Когда речь идет об инфраструктурных проектах, то во всем мире принят подход к инфраструктурным проектам для стран, у которых явно есть дефицит по финансовым ресурсам. То есть, используются возможности привлечения прямых иностранных инвестиций, чтобы не брать деньги в долг. Как правило, когда мы говорим о прямых иностранных инвестициях для инфраструктурных проектов, если страна не может это делать за свои деньги, то тогда используется механизм так называемых концессий. Что означает концессия? Это когда, например, ты хочешь привлечь китайские инвестиции в страну, ты договариваешься с китайцами, даешь им возможность пользоваться, например, дорогой, они строят скоростную трассу и на этой скоростной трассе они смогут устанавливать платное движение. Параллельно с этой платной трассой может быть альтернативная бесплатная трасса, а платная трасса будет использоваться, например, в концессии на протяжении 30 лет, потому что инфраструктурные проекты – это, как правило, проекты с длительными периодами окупаемости, где-то в районе 30 лет. Вряд ли можно вообще настраиваться на концессию меньше, чем 30 лет.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко

Но проблема состоит в том, что министр инфраструктурной политики и, на мой взгляд, это уже просто опасно, несколько раз заявлял о том, что да, мы попытаемся взять деньги в долг под инфраструктурные проекты. Буквально, скажем, год, может быть, полтора года назад я слышал точно такие же заявления со стороны министра инфраструктурной политики во время его встреч с международными финансовыми институциями в Вашингтоне. Но тогда я думал, что человек еще только начал свою деятельность в офисе на посту министра и не совсем точно понимает, о чем говорит. Но когда это уже повторяется периодически, из раза в раз он повторяет одну и ту же идею, то просто не мешало бы напомнить, что у страны и так значительное бремя долга.

Таким образом, для постройки у нас нет собственных финансовых возможностей, и поэтому нам нужно прибегать исключительно к кредитам, правильно?

— Нет, неправильно. Я считаю, что если нет возможности… Скажите, мы будем делать ремонт в доме или будем делать ремонт в нашей квартире, или покупать новую мебель для жилья в том случае, если нам не хватает денег на покрытие наших базовых потребностей, например, на еду и на оплату коммунальных услуг? Наверное, нет. Вряд ли так делает обычная украинская семья, равно как и обычная украинская семья не перевешивает текущие проблемы сначала на своих детей, потом на своих внуков, потом на правнуков, а дальше хоть потоп. Но логика министра, похоже, идет именно в таком ключе. Это мне напоминает Аргентину, которая прошлым летом разместила свои долговые расписки на сто лет. Вот по их вине такая совершенная незабота о своих будущих поколениях.

А как правильнее поступить, если нет денег?

— Все-таки мы не в Аргентине, а в Украине находимся. И брать кредит на длительный строк, потому что китайцы предлагают его на длительный строк, на семь миллиардов долларов, мне кажется, опасно. Если нет денег, то тогда заботьтесь о том, как надо заработать эти деньги. Украинская семья, которая думает делать ремонт в своей квартире, строить загородную дачу или покупать мебель и не имеет денег, сначала должна решить для себя, прежде всего, вопрос, а где взять для этого деньги, каким образом можно попытаться заработать эти деньги, а не брать деньги в кредит для того, чтобы потом на протяжении длительного периода времени обслуживать эти долги. Понятно, что у нас инфраструктура недостаточна развита. Понятно, что у нас состояние дорог, как минимум, не очень хорошее. Но не значит, что все это можно решить просто за счет кредитного ресурса. Значит, задача в другом.

В чем именно?

— Задача заставить эту экономику работать активней и, по большому счету это не только к инфраструктуре относится, а в целом ко многого рода изменениям, которые должны были бы произойти в стране. Мировой опыт показывает: ни одна страна не могла эффективно бороться с бедностью, ни одна страна не могла эффективно развиваться, если ее экономика росла меньше, чем на 5% в год.

Украинская экономика по самому оптимистичному прогнозу в этом году покажет трехпроцентный рост. В прошлом году чуть выше, чем 2% или около двух, в позапрошлом году 2,5%. В 2014-2015-м мы упали с вами на более, чем 15%. Мы находимся на уровне 70% от уровня 1991 года. Но задача не в том, чтобы взять кредиты и перестроить эти дороги, построить новые мосты, даже которые находятся в плачевном состоянии, а задача в другом. Задача — попытаться расти более высокими темпами, а расти более высокими темпами – это значит изменить модель нашего экономического роста, но точно не брать кредит. Почему ни один крупный международный кредитор не даст деньги Украине на проведение подобного рода инфраструктурных проектов.

А инвестировать? Радиослушатель спрашивает, могут ли китайцы не давать деньги, а инвестировать?

— Потенциально да, но я боюсь, что не в случае с Украиной. Проблема Украины состоит в том, что здесь очень высокий уровень разного рода рисков – политического, экономического, разного рода риски достаточно высоки. А инфраструктурные проекты подразумевают длительный период инвестирования. Как правило, обычный инвестиционный проект – это пять-семь лет, может быть пять-десять лет, но инфраструктурные проекты – это, как правило, 30 лет и более. Представьте себе, что мы должны попытаться привлечь китайцев, заставить их вложить деньги, проинвестировать в нашу экономику. Где у них гарантии, что ситуация будет развиваться по относительно оптимистичному сценарию? Разные рассказы от украинских руководителей, включая руководство Министерства инфраструктурной политики? К примеру, вчерашняя встреча господина Парубия, главы ВР, с представителями МВФ: "я сделаю, обеспечу благоприятную ситуацию по принятию необходимых законов для продолжения сотрудничества с МВФ". Это практически цитата. Это настолько архаично, настолько некрасиво и настолько не используется во всем мире.

Во всем цивилизованном мире не нужна гарантия отдельно взятого человека. В цивилизованном мире гарантией является условие, например, качество институций, например, качественный инвестиционный климат. Такого рода вещи – вот на что обращают внимание. У нас 117 миллиардов долларов на руках внешних долгов. 117 – это если брать и государственный сектор, и частный сектор. Это очень много. У государственного сектора фактически, насколько я понимаю, более 45 миллиардов внешнего долга на руках. А все вместе, общий государственный долг находится на уровне, превышающем 80 миллиардов долларов. Я не согласен с тем, что мы должны довесить туда еще семь миллиардов долларов долга.

Гройсман заявил, что Украина намерена реализовать проект скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом "Борисполь". Строительство должно начаться не позднее 1 июня. На это уйдут эти 7 млрд долларов.

— Я вас уверяю, ни одной международной финансовой институцией, которая с нами работает, это совершенно не будет поддержано. Это деньги, которые увеличивают нашу долговую нагрузку. Мы платим в этом году почти 5% нашего ВВП, которые мы должны отдать только за выплату процентов по уже имеющимся долгам. Мы собираемся неконтролировано добирать в долг. Можно брать в долг, если твоя экономика растет активными темпами. Если ты 5% отдаешь только за обслуживание долгов, только за выплату процентов, значит, ты должен расти от 5% в год. Любой рост ниже 5% означает не топтание на месте, а откат назад. К слову сказать, 3% рост в этом году, то есть, это даже не топтание на месте. Задачу можно решить единственным способом: страна должна стать на путь устойчивого экономического высокоскоростного роста. Всякие разговоры по поводу того, что возьмем в долг, обеспечим большее количество рабочих мест, накачаем экономику деньгами – это задачи из области экономической фантастики. Это задача, которую можно обсуждать со студентами в университете, которые учат курс макроэкономики. Ты с ними обсуждаешь различные возможности, возможность А, альтернатива Б или альтернатива С, которую ты можешь использовать, но это не реальное решение экономической задачи.

Напомним, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский заявил, что до конца года инфляция может составить порядка 20%.

А бывший министр экономики Украины, президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой и вовсе считает, что путь украинского сырьевого экспорта ведет к неминуемому дефолту.