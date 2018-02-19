Волошин: в Украине идет люмпенский бунт под националистическими лозунгами

РИА Новости Украина

В украинском обществе сложилась парадоксальная ситуация. О нескольких ярких примерах на своей странице в Facebook пишет политолог-международник Олег Волошин.

Во-первых, оправдывают убийцу повара тем, что тот якобы не должен был делать замечание герою.

Во-вторых, "в сети уже начался флешмоб в поддержку урода, который топором крушил машины во дворе Соломенского суда".

"Делают из него "народного месника", хотя там половина авто явно не того класса, на которых ездят коррупционеры. Или у того народа и обладание Октавией повод для "чёрного передела?" — интересуется Волошин.

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В-третьих, "фашиствующие молодчики под одобрительные возгласы снимающих на камеры и телефоны блогеров громят выставку памяти Шаляпина".

"Если это не лайт-версия 1917 года, то я не знаю, с чем ещё это сравнить. Правы те, кто говорят, что миротворцев и внешнее управление необходимо вводить на всей территории Украины, а не только на Донбассе. Этот люмпенский бунт под националистическими лозунгами кто-то же должен обуздать", — заявляет политолог.

Открывшие этому бунту дорогу, улетят себе на Мальдивы, а нам с этим всем оставаться, отмечает эксперт.

"Хотя умные люди ещё в 2014 предупреждали: не заигрывайте с самым дном общества. Они полны совковой зависти, злобы, жёлчи. Причём не в адрес далеких и недоступных олигархов, а тех, кто просто живет лучше их. Какой бы мерзкой ни была так называемая "элита", среднему классу нужно опасаться не ее", — резюмировал Волошин.