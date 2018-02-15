Корнейчук: у Порошенко было три причины звонить Путину

РИА Новости Украина

В среду, 14 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинского президента.

По словам Пескова, Порошенко выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой Ан-148. Кроме того, президенты двух стран обсудили продолжение процесса обмена пленными между Киевом и Донбассом.

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Комментируя разговор двух президентов, политаналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что Кремль специально два дня не афишировал разговор, чтобы не показывать "зраду" Порошенко.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил: 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко. Естественно, информации о разговоре с "российским агрессором" нет на сайте Банковой. Хотя понимая, что новость не скрыть, Банковая "слила" ее через одно из псевдооппозиционных СМИ. Кстати, а сам Кремль специально два дня не афишировал разговор, чтобы не показывать "зраду" Порошенко..", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Однако, по мнению Корнейчука, поскольку Порошенко сочуствием особо не страдает, реальная причина телефонного разговора была в ином. Как и телефонный звонок от Трампа, который раздался в Кремле в тот же день.

Политаналитик высказывает три предположения, зачем Порошенко звонил Путину.

"1) Вашингтон загоняет Порошенко пинками в формат прямого общения в Россией для ввода миротворцев на Донбасс и "перезапуска" Минских соглашений. То есть — Вашингтон формально не дает Порошенко возможность рассказывать, что американцы его заставляют что-то делать. Или решают без него. Все мирные инициативы по Донбассу, как бы они не били по рейтингу Порошенко, будут исходить от Украины, как участницы "нормандского формата" и страны, где идет война. 2) Порошенко подтвердил Путину, что Украина готова выполнять все договоренности Вашингтона и Москвы по Донбассу. И как доказательство —сразу же в СМИ появился "план Расмуссена" по вводу миротворцев на Донбасс. Который, естественно, поддержит Украина. В частности — на Мюнхенской конференции и в рамках планируемой там встречи глав МИД "нормандской четверки", — продолжает Корнейчук.

Третья причина, по словам Корнейчука, — у Порошенко есть и личные мотивы искать контакт с Путиным.

"Понятно, что в рамках "Большой сделки" Порошенко будут убирать с президентской должности в 2019-м. Но при этом самому Порошенко хотелось бы еще досидеть на Банковой до этого времени. И главное — заручиться гарантиями личной безопасности для своего отхода. Поскольку американцы ему позволят уйти, но дальше забудут. А вот Путин может и не забыть. Березовский знает. Да и Вороненков с Литвиненко", — считает эксперт.

"В общем, с 2018-го "Большая сделка" набрала неплохие обороты. И по КНДР, и по Украине. И мир на Донбассе все ближе…", — резюмирует Корнейчук.