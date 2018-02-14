О мифах НАБУ

РИА Новости Украина

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отчиталось за два года работы, посчитав экономический эффект от своей деятельности.

Как оказалось, государству возвращено 253,3 млн грн, предотвращено хищение около 2 млрд грн., а еще более 674 млн грн — в процессе конфискации. "Вместе с тем по результатам работы в 2017 году НАБУ вернуло государству 177,4 млн грн, из которых 103,9 млн грн — во втором полугодии", — сказано в сообщении ведомства.

Блогер Александр Скубченко задается вопросом, откуда "экономический эффект от работы НАБУ" составил аж 3 миллиарда гривен?

"НАБУ отчиталось за 2 года работы. Возвращено государству (в основном – госкомпаниям) 253 миллиона, из которых 158 миллионов – добровольно на счета компаний. Но "экономический эффект от работы НАБУ" составил аж 3 млрд гривен. Откуда, спросите? Например, признание недействительными договоров в судах в пользу госкомпаний на сумму 800 миллионов – но это еще в процессе, не взыскано, но уже в "экономическом эффекте"", — пишет Скубченко у себя в Facebook.

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Как говорится, "Ударим хозяйственными исками по коррупции!" — ваша НАБУ. Или вот: НАБУ – внимание! – предотвратило разворовывание 2 млрд гривен. Представляете? ПРЕДОТВРАТИЛО. Это называется теперь "экономический эффект от работы НАБУ", — продолжает с иронией блогер.

"Вот создали НАБУ, и теперь коррупционеры боятся разворовывать госденьги. Только вопрос: почему побоялись разворовать 2 миллиарда, а десятки других миллиардов – таки разворовали? Вот я, например, не украл у государства ни копейки", — задается вопросом Скубченко.

"Прошу НАБУ оценить это в 100 миллиардов гривен "экономического эффекта". Ведь мог же и разворовать, если бы НАБУ не боялся и возможность была", — резюмирует блогер.