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    О мифах НАБУ

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    НАБУ предотвратило разворовывание 2 млрд гривен - это называется "экономический эффект от работы", отмечает блогер Александр Скубченко. При этом он задается вопросом: почему побоялись разворовать 2 миллиарда, а десятки других – таки разворовали?
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав

    РИА Новости Украина

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
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    Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отчиталось за два года работы, посчитав экономический эффект от своей деятельности.

    Как оказалось, государству возвращено 253,3 млн грн, предотвращено хищение около 2 млрд грн., а еще более 674 млн грн — в процессе конфискации. "Вместе с тем по результатам работы в 2017 году НАБУ вернуло государству 177,4 млн грн, из которых 103,9 млн грн — во втором полугодии", — сказано в сообщении ведомства.

    Блогер Александр Скубченко задается вопросом, откуда "экономический эффект от работы НАБУ" составил аж 3 миллиарда гривен?

    "НАБУ отчиталось  за 2 года работы. Возвращено государству (в основном – госкомпаниям) 253 миллиона, из которых 158 миллионов – добровольно на счета компаний. Но "экономический эффект от работы НАБУ" составил аж 3 млрд гривен. Откуда, спросите? Например, признание недействительными договоров в судах в пользу госкомпаний на сумму 800 миллионов – но это еще в процессе, не взыскано, но уже в "экономическом эффекте"", — пишет Скубченко у себя в Facebook.

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    Как говорится, "Ударим хозяйственными исками по коррупции!" — ваша НАБУ. Или вот: НАБУ – внимание! – предотвратило разворовывание 2 млрд гривен. Представляете? ПРЕДОТВРАТИЛО. Это называется теперь "экономический эффект от работы НАБУ", —  продолжает с иронией блогер.

    "Вот создали  НАБУ, и теперь коррупционеры  боятся разворовывать госденьги. Только вопрос: почему побоялись  разворовать 2 миллиарда, а десятки  других миллиардов – таки разворовали? Вот я, например, не украл у государства ни копейки", — задается вопросом Скубченко.

    "Прошу НАБУ  оценить это в 100 миллиардов гривен "экономического эффекта". Ведь  мог же и разворовать, если  бы НАБУ не боялся и возможность  была", — резюмирует блогер.

    Публикация Александра Скубченко

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