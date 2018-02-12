Гончаров: что украинцам делать с деньгами

РИА Новости Украина

Экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров дает совет, как сохранить сбережения, чтобы они не обесценились из-за девальвации национальной валюты.

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"Запомните, рядовой гражданин на курсе валют никогда не сможет заработать, это банки и крупные валютные спекулянты получают доход (и не на движении курса валют, а за счет комиссионного вознаграждения, покупая и продавая валюту юрлицам и населению). Мораль такова: если очень хотите заработать — откройте лучше "обменник", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

И все же, пишет экономист, обыватель сегодня всё чаще спрашивает, что делать?

"Что надо было делать до этого, советовал неоднократно: если есть сбережения — не храните их в одной "корзине". Если вы этого не сделали раньше, то сегодня не лучшее время для метаний, а поскольку почти 98% наших людей зависят от гривны, то всё больше их беспокойства зависят от уровня инфляции. Ну, а инфляция, к сожалению, будет расти. Правда, как говорит один мой коллега: "Корректировать расходы в гривне проще, чем зализывать раны от валютных авантюр", — заключил Гончаров.