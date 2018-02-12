наверх
12.02.201809:31
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Гончаров: что украинцам делать с деньгами

    Тема:

    Курс гривны летит в пропасть (76)

    (обновлено: )194081
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, рядовой гражданин никогда не сможет заработать на курсе валют, к тому же сегодня не лучшее время для метаний и валютных авантюр.
    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook

    РИА Новости Украина

    Экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров дает совет, как сохранить сбережения, чтобы они не обесценились из-за девальвации национальной валюты.

    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Фото с сайта МВД Украины
    Кабмин переходит на валюту. Власти - баксы, народу - падающая гривна

    Читайте также: Как это понимать? Январские зарплаты чиновников

    "Запомните, рядовой гражданин на курсе валют никогда не сможет заработать, это банки и крупные валютные спекулянты получают доход (и не на движении курса валют, а за счет комиссионного вознаграждения, покупая и продавая валюту юрлицам и населению). Мораль такова: если очень хотите заработать — откройте лучше "обменник", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

    И все же, пишет экономист, обыватель сегодня всё чаще спрашивает, что делать?

    "Что надо было делать до этого, советовал неоднократно: если есть сбережения — не храните их в одной "корзине". Если вы этого не сделали раньше, то сегодня не лучшее время для метаний, а поскольку почти 98% наших людей зависят от гривны, то всё больше их беспокойства зависят от уровня инфляции. Ну, а инфляция, к сожалению, будет расти. Правда, как говорит один мой коллега: "Корректировать расходы в гривне проще, чем зализывать раны от валютных авантюр", — заключил Гончаров.

     

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте крушения самолета Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере