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    Гончаров: в Украине правильно тратить деньги важнее, чем зарабатывать

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    Украина 2018: новые испытания (108)

    (обновлено: )38160
    У слабой экономики не может быть сильной валюты, поэтому в Украине уметь правильно тратить деньги – в тысячу раз важнее, чем зарабатывать их, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Гривны
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Сегодня при поиске самого выгодного курса в обменниках понимаешь, что "американец"с помощью крупных валютных спекулянтов начал свою очередную игру с гривной.

    Александр Гончаров / Facebook
    Александр Гончаров

    Об этом на своей странице в Facebook сообщает экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

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    И сразу задумываешься, а насколько адекватны нынешние цены на украинском рынке с происходящим в стране, добавляет он. 

    "И в который уже раз понимаешь, что бесплатных пирожных не бывает, видимо, кого-то очень сильно стала устраивать нестабильная гривна. А значит, допускаю, что Национальный банк не будет вмешиваться в эти валютные игры", – отмечает эксперт.

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    Не потому ли, продолжает Гончаров, в последние дни постоянно от руководства НБУ идут расплывчатые формулировки, дескать, нет у них конкретных целей по курсу гривны, а также намекают, мол, не намерены вмешиваться в рынок ни коим образом. 

    "Но мне-то ясно, откуда снова начинается игра – это игра кэрри трейд (крупного западного спекулятивного капитала), который использует наши высокие процентные ставки для того, чтобы просто банально зарабатывать большие деньги. Также я не говорю, что эти спекулянты какие-то очень плохие (мы ведь живем в глобальном мире)", – заявляет экономист.

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    При этом эта игра в Украине законная, даже чем-то положительна для финансов, но она имеет оборотную сторону медали – она имеет побочный негативный эффект для реального сектора украинской экономики, разъясняет Гончаров. 

     

    "Ведь, как известно, у слабой экономики не может быть сильной валюты. Вот поэтому в Украине уметь правильно тратить деньги, пожалуй, в тысячу раз важнее, чем зарабатывать их", – подытожил эксперт.

    Facebook Александра Гончарова
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