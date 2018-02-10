Гончаров: в Украине правильно тратить деньги важнее, чем зарабатывать

РИА Новости Украина

Сегодня при поиске самого выгодного курса в обменниках понимаешь, что "американец"с помощью крупных валютных спекулянтов начал свою очередную игру с гривной.

Александр Гончаров / Facebook Александр Гончаров

Об этом на своей странице в Facebook сообщает экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

И сразу задумываешься, а насколько адекватны нынешние цены на украинском рынке с происходящим в стране, добавляет он.

"И в который уже раз понимаешь, что бесплатных пирожных не бывает, видимо, кого-то очень сильно стала устраивать нестабильная гривна. А значит, допускаю, что Национальный банк не будет вмешиваться в эти валютные игры", – отмечает эксперт.

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Не потому ли, продолжает Гончаров, в последние дни постоянно от руководства НБУ идут расплывчатые формулировки, дескать, нет у них конкретных целей по курсу гривны, а также намекают, мол, не намерены вмешиваться в рынок ни коим образом.

"Но мне-то ясно, откуда снова начинается игра – это игра кэрри трейд (крупного западного спекулятивного капитала), который использует наши высокие процентные ставки для того, чтобы просто банально зарабатывать большие деньги. Также я не говорю, что эти спекулянты какие-то очень плохие (мы ведь живем в глобальном мире)", – заявляет экономист.

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При этом эта игра в Украине законная, даже чем-то положительна для финансов, но она имеет оборотную сторону медали – она имеет побочный негативный эффект для реального сектора украинской экономики, разъясняет Гончаров.

"Ведь, как известно, у слабой экономики не может быть сильной валюты. Вот поэтому в Украине уметь правильно тратить деньги, пожалуй, в тысячу раз важнее, чем зарабатывать их", – подытожил эксперт.