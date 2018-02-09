Глузман: Украина переживает скорбное безвременье

РИА Новости Украина

Известный украинский правозащитник, диссидент, врач-психиатр Семен Глузман признается, что снова не может уснуть по ночам, все чаще возвращается в зону, к давно умершим друзьям.

"Пытаюсь прошлым обмануть своё сегодня. Вчера давал двухчасовое интервью Би-Би-Си. Тема из моего прошлого: КГБ", – пишет Глузман на своей странице в Facebook.

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Он добавляет, что доживает странную жизнь.

"В молодости – противостояние тоталитарному государству, в заглядывающей в глаза старости – сопротивление грубому, неумному влиянию на мою страну Америки. Той Америки, которая казалась нам в зоне символом рассудочности и абсолютной демократии. Символом государственной мудрости. Оказывается, больно расставаться с иллюзиями. Очень больно", – сообщает правозащитник.

Теперь еще и появился новый символ, отмечает Глузман – (и.о. министра здравоохранения) Супрун.

"Последовательная в своем социальном безумии, не знающая сомнений, подбирающая на киевских улицах худших и определяющая их в свои советники. Американская гражданка Супрун как символ упрямого, необдуманного разрушения. И, следовательно, Америка как символ разрушения. Отталкиваю от себя эту мысль…", – пишет диссидент.

При этом Глузман подчеркивает, что все чаще возвращается в прошлое.

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"К бесконечно мудрому моему учителю Ивану Алексеевичу Свитлычному. К чистому и честному моему сокамернику Васылю Стусу. Зачем они отдали свои жизни тоталитарному Молоху?" – задается вопросом врач-психиатр.

Нынешнее время он называет "тяжелым, скорбным безвременьем".

"Выживет ли Украина как государство? Или останется символом несостоятельности? Породив тысячи миллиардеров и миллионеров, заплатить распадом государственности. Неужели это наша судьба…" – сокрушается Глузман.