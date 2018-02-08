Павлив: преступники и негодяи, добившиеся власти, должны ответить за всё

РИА Новости Украина

Гуманитарные вопросы на сегодняшний день являются актуальными только для двух узких групп с самых флангов электорального ценностного спектра. Подавляющее большинство украинцев волнует вопрос элементарного выживания. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Проблема вчерашнего гуманитарного (язык, герои и тд) "побоища" на уважаемом канале NewsOne в том, что, увы, это повестка актуальная только для двух узких групп с самых флангов электорального ценностного спектра. Это важнейшие вопросы, но, де факто, это периферия интересов для подавляющего большинства украинцев. Не это главные проблемы для 80% наших соотечественников. Ключевые же вопросы это — выживание, работа, цены и доходы. Как говорят специалисты — Великолепная четверка социологии и политтехнологии в периоды "депрессий"", — отмечает Павлив.

По его словам, преступники ответственные за гибель людей, разжигание ненависти в обществе должны ответить по всей строгости закона.

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"Справедливость нужна. Преодоление раскола актуально. Преступники ответственные за гибель людей, разжигание ненависти в обществе и язык дегуманизации должны ответить по всей строгости закона. А негодяи развязавшие войну еще и перед судом истории. Но, выносить вперед ногами подонков из власти нужно прежде всего за то, что они не просто отправили за черту бедности две третьих населения Украины, а еще и украли целые десятилетия нашего будущего, будущего наших детей и внуков, которые мы проведем выбираясь из этой зловонной ямы", — резюмировал политолог.