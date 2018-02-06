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    Точка зрения

    Об истинных целях украинских "еврооптимистов"

    (обновлено: )507210
    Все "еврооптимисты" и "антикоррупционеры" в Украине реализуют исключительно грантовые программы своих покровителей. То есть являются не представителями интересов украинцев, а исключительно – интересов запада в Украине, считает блогер Александр Скубченко.
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    РИА Новости Украина

    В понедельник, 5 февраля, выступая на вечеринке "еврооптимистов", посол ЕС в Украине Хью Мингарелли выразил уверенность, что Украина останется на пути демократии.

    По его мнению,  с таким "ярким гражданским обществом" Украина не вернется к автократии.

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    "Я верю в вашу страну. И это не потому что я наивен или я не понимаю вашей страны, как некоторые считают. Я верю в Украину из-за того, что вы очень яркое гражданское общество. С таким обществом вы не сможете вернуться к автократии. Это просто невозможно", – сказал Мингарелли.

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    Комментируя слова посла ЕС, блогер Александр Скубченко отмечает: надо понимать, что для посла ЕС существует только то гражданское общество в Украине, которое представлено общественными организациями, живущими за счет грантов Европы и США; иных для посла ЕС не существует.

    "А все эти "еврооптимисты" и "антикоррупционеры", о которых говорит посол, реализуют не волю самого общества, а исключительно грантовые программы своих покровителей. То есть являются не представителями интересов украинцев, но исключительно – интересов запада в Украине. Это – иностранные агенты влияния в Украине. Это – армия наемников, которым плевать и на Украину, и на украинцев: за грантовые доллары они предадут всех и вся", — пишет Скубченко у себя в Facebook.

    По его словам, "эти наемники совершенно несамостоятельны в своих словах и действиях – они неукоснительно исполняют волю своих грантовых господ. Они – то зло, которое принесло в Украину грабительскую цену на газ, необоснованные тарифы, пенсионную и медицинскую "реформы".

    "А грантовые "СМИ" сеяли раздор десятилетия. И заработали на этом немалые деньги", — резюмирует блогер.

    Пост Александра Скубченко
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