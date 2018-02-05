Долгий путь в НАТО: Украине нужны кардинальные перемены — Таран

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

У Украины будет перспектива членства в Евросоюзе в 2021 году с поддержкой Польши и Литвы. Об этом заявил президент Петр Порошенко 26 января во время интерактивной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте подтвердила, что членство в Европейском Союзе остается открытой возможностью для Украины. А президент Польши Дуда, призвал «держать двери Евросоюза открытыми для новых стран».

Кроме того, Дуда заявил, что нужно требовать от России уважения к международному законодательству.

Подробнее о перспективах Украины в ЕС в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Сергей Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як можна оцінити таку заяву президента — чисто політична або прагматична, на вашу думку?

— Заява президента, насамперед, відображає ту реальність, що вперше після української незалежності, після 2013 року ми маємо зараз абсолютний консенсус в українському політикумі, і не лише в українському політикумі, а й в суспільстві щодо необхідності членства України і в ЄС, і в НАТО. Наголошую, що Революція гідності почалась саме тоді, коли Янукович спробував змінити цей геополітичний вектор і відмовився підписати угоду про асоціацію. Тому, безперечно, і президент, і всі інші політики на міжнародному рівні повинні говорити про те, що Україна бачить себе членом ЄС і, безперечно, НАТО – це є безпекова оболонка ЄС. Це є необхідна політитична позиція, за якою також є бажання проводити і реформувати країну відповідно до європейського зразка. От про це йдеться. Звичайно, це не означає, що завтра Україна вже зможе стати членом ЄС, але шлях до цього – це є реформи, це ті реформи, які необхідні країні і на підтримку міжнародних партнерів, зокрема, ми сподіваємося, в тому числі, міжнародних партнерів, які присутні на форумі в Давосі. Тому це абсолютна нормальна політична річ, за якою є глибока прагматика.

Що саме маємо зробити до 2021 року, щоб досягти цього орієнтиру, про який сказав Порошенко?

— Є дуже багато речей, які ми маємо зробити, і багато вже зроблено. Напевно, що з 2017 року, коли ми нарешті маємо консенсус з українськими політиками євроатлантичного вибору, почались ті реформи, які в Україні не проводились з часів незалежності, і це реформи, які торкаються і приватизації, і створення антикорупційних агентств, які б боролись з корупцією. Дуже багато речей ще не зроблено, наприклад, не проведена земельна реформа, є питання по завершенню земельної реформи. Але треба сказати, що якщо ми подивимось, наприклад, досвід Східної, Центральної Європи, то шлях їх до ЄС був іноді набагато довший, складніший. Успішні країни, наприклад, як Чехія, Польща подолали цей шлях приблизно за десять років, у різних інтерпретаціях можна рахувати. Деякі країни – Румунія чи Болгарія долали цей шлях набагато довше. Тому я абсолютно розумію, що шлях України в Європу невідворотній, що це є вибір суспільства, але також треба розуміти, що це не відбудеться вже завтра, як багато хто думає, що якщо президент сьогодні заявив, буквально вже завтра всі мають в ЄС сказати: все, якщо президент каже, то Україна має в Європі бути завтра.

Але в політикумі після таких заяв пожвавлення відбувається. Найближчими місяцями ми можемо побачити якісь дії від українського уряду, ВР?

— Це є стратегія змін. Європейський вибір – це не просто членство в якійсь організації. Це зміна суспільства відповідно до європейського зразка, тому що ЄС цікавий країнам Східної, Центральної Європи, і нам як модель проведення реформ, як ті інституційні зміни, які роблять державну модель в Україні європейською. Тому це довгий шлях. Він відкриває для нас можливості для реформування і державних інституцій, і для того, щоб ми зробили владу більш прозорою і зрозумілою для громадян, децентралізація – це дуже важлива частина змін. Якщо ми говоримо про євроатлантичний вибір, членство в НАТО, то це, звичайно, зміна в системі безпеки, і ми бачимо, що українська армія зараз є, на різницю того, що з нею було до 2013 року. Тому це зміни, які зараз відбуваються. Я не думаю, що це буде велике пожвавлення, тому що ці зміни вже відбуваються, оскільки проти європейського вибору України, яку декларував президент в Давосі, не виступає жодна політична партія, яка представлена в парламенті, навіть Опоблок, і той каже про те, що Україна повинна бути членом європейської спільноти. Але це довгий шлях і, я думаю, що зараз для нас має бути розуміння, що європейський вибір – це насамперед процес, це зміни, які залежать від кожного з нас, але це не означає, що якщо хтось щось сказав, то зразу ж завтра це має статись.

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Який зараз рівень підтримки з боку громадян членства нашої країни в ЄС, НАТО?

— Достатньо високий. І я от хочу наголосити, що якби, наприклад, в 1990-му році хтось казав, що багато країн Центральної, Східної Європи будуть членами ЄС, в це б ніхто не повірив, але зараз це так. Якби хтось тоді сказав, що, наприклад, країни Балканського півострову, наприклад, Чорногорія стане членом НАТО, а Сербія буде говорити про членство в ЄС, в це б ніхто теж не повірив. Але це зараз є так. Тому нам зараз здається цей шлях довгим, і нам здається, що нас ніхто не підтримає — нас всі підтримують і навіть надають такі безпрецедентні заходи підтримки, як, наприклад, безвізовий режим. Уявляєте, просто треба подумати над цим, наскільки це величезна зміна в країні, яка веде війну, яка не контролює частину свого кордону, яка проводить дуже складні економічні реформи і є загрозою економічних мігрантів, такій країні надають безвіз. Це абсолютно неймовірні речі, враховуючи те, що в ЄС зараз міграційна криза, і дуже складно громадяни ставляться до питання допуску інших громадян на територію ЄС, але вони пішли на цей крок, і це означає те, що нас підтримують.

Президент Петро Порошенко запевнив, що у нього «прекрасний» діалог з президентом США Дональдом Трампом. У чому це проявляється, що можна сказати?

— Це повязано, можливо, з якимись особистими зустрічами і з тим, що США зацікавлені в сильній Україні по тій причині, що вони розуміють, що якщо західний світ проковтне агресію Росії проти України, то Росія може піти далі, і тоді це вже буде загрозою для інших країн, і це буде, грубо кажучи, дорожче для Заходу коштувати приборкувати Росію, яка пішла на Україну, набагато дешевше, ефективніше це робити зараз. Тому такий діалог, особливо з тієї частини, яку представляє Трамп, а це республіканська частина американського політикуму. Він має в собі не лише ідеологічну, а і серйозну прагматичну складову. Захід зараз працює з Україною, тому що це цікаво також Заходу. Просто так сталось, що Україна опинилась на зламі цивілізацій – російської цивілізації, агресивної і західної. І от ми зараз є передовим форпостом. Підтримуючи нас, США підтримують, в тому числі, себе і своїх союзників по НАТО.

Сьогодні має відбутись зустріч Порошенка із представником США. Як ви вважаєте, якісь результати цих перемовин будуть?

— Безперечно, я думаю, що ми маємо очікувати три таких результати, які будуть очевидними після перемовин. Це заяви продовження тиску на Росію, а потім ми це побачимо, як це буде виражено в санкціях. Другий важливий напрямок – ми, очевидно, нарешті побачимо високотехнологічну американську зброю в нашій армії. Про це були заяви попередні, але зараз іде до практичної реалізації. Я думаю, що під час перемовин ця тема буде порушуватись. І, звичайно, третя річ, яка для нас дуже важлива – це загальна підтримка України на міжнародній арені. Це здається з першим поглядом абсолютно порожні слова, але насправді це не так, тому що такий дискурс, який створюється на подібних форумах, рано чи пізно потім перетворюється в конкретні заходи щодо фінансової підтримки санкцій щодо Росії. Тому в цих трьох напрямках будуть вестись перемовини і, я думаю, що це не перший контакт між українським і американським політиком, який вже показав свою ефективність.

Напомним, политолог Валентин Войтков считает, что ЕС шантажирует Украину безвизом из-за грядущих выборов, поскольку получение Украиной безвиза будет ключевой темой предвыборной кампании действующего президента Украины.