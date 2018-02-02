Кому сказать "спасибо"? Украина последняя в списке на членство в ЕС

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Европейская комиссия в стратегии расширения указывает 2025 год как ориентировочную дату присоединения новых членов. В Европейском парламенте сообщили, что главными кандидатами на вступление в Европейский союз являются Сербия и Черногория. К странам-кандидатам также относятся Албания и Македония. При этом Босния и Герцеговина, а также Косово считаются потенциальными кандидатами.

Стоит отметить, что государство может стать официальным кандидатом, если оно соответствует стандартам 35 разделов, охватывающих множество различных отраслей политики с ЕС. Черногория соответствует 28 разделам и временно завершила три, а Сербия соответствует десяти разделам и временно завершила два. Другие же страны все еще готовятся или все еще находятся в стартовых блоках.

Подробнее о расширении ЕС и перспективах членства Украины в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Владимир Кушниренко.

Голос Столицы Кандидат политических наук Владимир Кушниренко

Насколько вероятно, что Сербия и Черногория действительно в скором времени станут полноценными членами ЕС. Почему Брюссель согласился идти на расширение?

— Тут все более-менее понятно. Потому что те же самые заявки, которые подавали западнобалканские страны, давно уже находятся в ЕС. Уже две западнобалканские страны вошли,— это Хорватия и Словения. Уже начались переговоры у Сербии, у Черногории, а у Македонии и Албании еще нет. Но по большому счету, тут все очевидно и понятно. Это маленькие страны, та же Черногория. Кстати, в Черногории евро ходит как официальная валюта. Страны, которые постоянно находятся в фокусе близлежащих стран ЕС, особенно Черногория. С Македонией немного другая ситуация, но по большому счету, это никак не противоречит заявлениям разных лидеров ЕС. Просто это процесс, который идет.

Македонии раньше мешал спор с Грецией относительно названия этой страны, а сейчас договренность достигнута. Снимает ли это окончательно препятствие перед Македонией на пути в ЕС?

— Конечно, эта позиция Греции была четкой. Для того, чтобы произошло вступление страны в ЕС, нужно согласие всех членов ЕС. Понятно, что пока не будут урегулированы территориальные, межгосударственные споры, тем более со страной-членом ЕС, то вопрос остается подвисшим. Сейчас в Македонии будут проводить референдум по поводу названия, поэтому это все решится достаточно институционально, будут приняты какие-то решения и это все уже создаст определенные благоприятные условия для того, чтобы начать переговоры. В Албании такая же ситуация. Опять же, там все крутится вокруг копенгагенских критериев.

Что это за критерии?

— В 93 году был выработан целый список критериев. Основные: рыночная, открытая экономика, уважение прав человека, верховенство права, поддержка европейских ценностей. Суть этих требований — это соответствие страны, которая вступает в ЕС, структурное, идеологичное. Кстати, такой институт как ПАСЕ, который сейчас звучит во всех медийных площадках. Это институт, который через взаимодействие географически европейских 47 стран создает площадку, на которой постепенно идет гармонизация, там вырабатываются определенные ориентиры для этих стран. Это первоначальная площадка для того, чтобы подвести конкретные страны к этим копенгагенским критериям. Она дает возможность странам уже начать переговоры.

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Есть ли готовность и консенсус старых членов ЕС платить новым?

— Неэффективные экономики при определенных условиях могут становиться достаточно эффективными. Это зависит от инвестиций, какой-то реструктуризации экономики. Это маленькие страны, и при определенных условиях они могут достаточно быстро дойти до какого-то уровня. Возьмите пример со Словенией, в которой когда-то была гражданская война, в 90-ых годах на Балканах. Страна сейчас достигла очень неплохого уровня развития. И та же Словакия, которая была депрессивной частью той же Чехословакии. Это очень небольшие государства, и при правильных условиях со временем они могут перестать быть дотационными и выйти на какой-то уровень, но со временем. Пока этот вопрос над Болгарией висит, Румыния проблемная страна в рамках ЕС. Но это все решаемо. Есть вычет, есть просчет, есть исследования, которые дают возможность принять взвешенное решение. Мы же не говорим о сегодняшнем или завтрашнем вступлении этих стран. Это же переносится на 2025 год.

А что касается бодрых заявлений украинских политиков, что в 2021 году и Украина может получить перспективу членства в ЕС?

— По словам Хизер Грейс, представителя центра европейских реформ, величина Украины и является для нее проблемой. Она говорила о том, что Беларусь слишком авторитарная, Россия слишком страшная, Украина слишком большая, а Молдова слишком бедная для того, чтобы как-то говорить об их вступлении в ЕС на данный момент. Есть определенная плановость. Сейчас фокус — это Балканы и Турция. Если с балканскими странами есть более-менее подвижки, то непростой вопрос возникает по поводу взаимодействия с Турцией. Их заявка была подана в 1987 году. То есть, пока не будет решен этот вопрос,.. перспектива Украины очень гипотетическая. Активность наших политиков и раскрутка этой темы в медийном украинском пространстве абсолютно никак не влияет, кроме определенного раздражения, которое постоянно звучит от европейских партнеров.

Вы сказали, Украина слишком большая, чтобы рассчитывать на вступление в ЕС. Что Вы имеете в виду? Что мы получим тогда слишком большую квоту в Европарламенте?

— Нет, я говорю Вам о словах одного из представителей ЕС, соответственного профильного ведомства, Центра европейских реформ, которая просто обратила внимание, что есть серьезные вопросы к особенностям каждой страны, которая может вступить или не вступить. Это не только по размеру. Это очень упрощенный вариант. Но то что там не просто экономика сложная, это большое количество населения, это очень глубокий кризис, в котором они находятся. Если отойти от тех слов, что они говорят, и перейти на такую интерпретацию, что имелось в виду, то, по большому счету, прежде чем нам начать серьезные переговоры или подойти к этому вопросу, сначала нужно достигнуть такого уровня, который на данный момент в перспективе еще не видится в стране. Мы сейчас заняты совершенно другими проблемами. Проблемами борьбы за власть, решения внутренних серьезных конфликтов, имею в виду конфликт на востоке Украины. Пока мы не выравняем эти моменты и не подойдем к следующему этапу, то есть, к улучшению экономической ситуации, ситуации с правами человека, извините, этот вопрос сейчас даже не стоит у нас. То есть, никто же не закрывает вход, и никто не дает излишних иллюзий. Нам дают понять: все в ваших руках. Достигните уровня. Они не видят в ближайшее время.

Мы слышим: в ближайшие 20-25 лет, еще кто-то заявляет разные цифры. Почему такой срок? Потому что на основе какой-то аналитики прогнозируется, что Украина только может к концу этого промежутка времени достигнет той кондиции, которая дает возможность уже говорить о каких-то серьезных шагах по вхождению в ЕС.

К слову, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко высказал мнение, что Украине стоит забыть о членстве в ЕС. Ранее Капитоненко заявил, что Украина на практике не подтверждает свое желание вступить в ЕС. По его словам, как только в Евросоюзе решат, что безвиз для Украины не соответствует их долгосрочным интересам, он окажется под вопросом.