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    Павлив: люди гибнут, а всякая рвань продолжает жрать в три горла

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (871)

    (обновлено: )899250
    Суммарные прямые иностранные инвестиции в экономику за 4 года "нечуваных рэформ и свободы" составили около $9 млрд, а за 4 года "злочынной панды" - $26,6 млрд, подсчитал политэксперт Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Политический эксперт Михаил Павлив сравнил экономические успехи нынешней и предыдущей власти, и удивился, чем мог хвастаться президент Петр Порошенко на Международном экономическом форуме в Давосе.

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    "За 2017 год чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 2,307 млрд долл., что на 29,4% ниже аналогичного показателя за 2016 год, который завершился на уровне 3,268 млрд долл. Суммарные прямые иностранные инвестиции в экономику страны за четыре года "нечуваных рэформ и свободы" составили около 9 миллиардов долларов. Суммарные прямые иностранные инвестиции в экономику страны за четыре года "злочыннойи панды" составили 26,6 миллиардов долларов.

    9 против 26,6, комментарии излишние!", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

    Политэксперт обратил внимание на продолжающийся спад промышленного производства — более 3% даже в сравнении с низкой базой 2016.

    "Вспомните и о том, что отрицательный баланс торгового сальдо в этом году составил — минус 5,7 миллиардов долларов. Не забудьте, что в 2017 на треть сократилась розничная торговля. Привет "растущим" доходам украинцев, массово скупающим черную икру и золотые слитки.

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    Напоследок помяните более 4 тысяч погибших после подписания Минска 2. Погибших только потому, что всякая рвань продолжала жрать в три горла, отвлекаясь только на перформансы цвета хаки.

    Что там приторное ничтожество рассказывало в Давосе про год свобод, инвестиций, роста и борьбы с популизмом?" — резюмировал Павлив.

    Facebook Михаила Павлива
    Комментарий Михаила Павлива
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