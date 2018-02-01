Глава НСЖУ: по ситуации с Гужвой ждем реакции Порошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Главный редактор издания Страна.UA Игорь Гужва выехал из Украины в Австрию и попросил там политического убежища. Об этом он сообщил на сайте издания и на своей странице в Facebook. Свое решение журналист объяснил угрозами, которые поступали в его адрес, а также отсутствием реакции правоохранителей на них. При этом сейчас против Гужвы возбуждено 5 уголовных дел. При этом он утверждает, что покинул пределы страны абсолютно легально.

Резонансную ситуацию с главредом издания Страна.UA прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка офіційна позиція спілки з приводу виїзду Гужви з країни і його прохання про політичний притулок в Австрії?

— Не зовсім офіційна позиція, ми просто для себе фіксуємо, звичайно, і заяву Ігоря Гужви, і звернення інтернет-видання Страна.UA, як все одно певною мірою надзвичайну таку подію для українського медіа-простору, і на сьогодні ті звинувачення, або та аргументація, вони дійсно є доволі серйозними, і коли ми говоримо про ті справи кримінальні, в яких фігурує Ігор Гужва, то вони — доволі різнокаліберні, і вже раніше і наші юристи, правозахисники говорили про певний вибірковий характер, вибіркову увагу, коли щодо однієї людини оприлюднюються і якісь питання щодо податків і щодо сепаратизму, і щодо спроби вимагання, і інше, воно якось здається, що щодо людини, яка веде один з дуже популярних новинних інтернет-ресурсів України, випливають претензії різних правоохоронних структур. Тому це потребує знову ж таки певної публічності, і ми б розраховували на публічність правоохоронних структур, щоб вони дійсно показували, що діють незалежно і в них є певні обґрунтовані підозри. Але звичайно, навіть ті коментарі, які зараз пішли, і той самий депутат народний Ігор Мосійчук, який згадує справу Олеся Бузини, і інше, знову це йде розпалювання ворожнечі і показує, і це зайвий раз в цю папку аргументів Ігоря Гужви і інших журналістів і медійників щодо того, що тривожною є ситуація з безпеки журналістів, і оця папка аргументів все більше і більше наповнюється і зростає.

В цілому про редакційну політику Страна.UA що Ви можете сказати?

— Ми прихильники того, що редакційну політику дійсно будь-якого ЗМІ варто обговорювати. І редакційна політика Страна.UA, вона дійсно дискутується, є багато питань, але на сьогодні ми вважаємо, що необхідно діяти в правовому полі. Якщо є претензії щодо публікацій, які порушують законодавство, то відповідно це має підтверджуватися позовами. В мене виникає питання, чи є позови на публікації в Страна.UA. Таких позовів, наскільки мені відомо, їх немає або їх мало, і таких претензій. Тому редакційна політика все одно дискутується за круглими столами, за експертними, за якимись аналізами, за обговореннями, але вона не повинна спонукати до ворожнечі, до побиття вікон, до блокування. Тут ми бачимо, що дійсно доволі часто робляться політичні заяви по Страна.UA, по іншому, але водночас знову хочу сказати, жодна державна структура не зробила якихось висновків щодо порушення законодавства України цим виданням. Є дискусії політичні, але вони не повинні бути предметом для… І знову ж таки, коли ми говоримо про всі ті справи, які були, то вони ж різні, там і вимагання, і сепаратизм, і податки, і так виходить, що дуже велика увага до однієї медійної персони. Наскільки я розумію, Ігор — у Відні, він вже звернувся до Національної спілки журналістів України з офіційним листом, в якому обгрунтував своє рішення щодо неможливості перебування в Україні тим, що він почуває себе в небезпеці. На сьогодні він в комунікаціях із міжнародними структурами, які захищають свободу медіа.

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Був ще відкритий лист Гужви до президента Петра Порошенка. Чи варто очікувати реакцію влади на це?

— Ми в Національній спілці журналістів України — прихильники публічної позиції. І ми за те, щоб публічно, звичайно, і Адміністрація президента дала відповідь на звернення журналістів, і правоохоронні органи. Відповідно, через публічність ми і можемо будувати якесь цивілізоване громадське суспільство.

Публічність з боку Адміністрації президента — це якась конкретна позиція?

— Публічність, дивіться, знову мова йде про те, що це може бути або прес-секретар президента, або певні інші особи. Але ж якщо є відкритий лист журналістів, які занепокоєні, і вони перераховують конкретні або справи, або певні інциденти, або погрози, необхідно давати відповідь на ці питання, необхідно все одно обговорювати питання реального захисту прав журналістів і свободи медіа в Україні.

Напомним, журналист, сотрудник "Страна.ua" Светлана Крюкова в эфире "ГС" заявила, что изданию угрожают с момента его создания. Она отметила, что имело место преследование со стороны активистов, подконтрольных власти.