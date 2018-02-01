Нынешняя власть воспела почти все заповеди национализма - Волошин

РИА Новости Украина

Столицу ожидают очередные переименования. Так, комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей решила переименовать 13 улиц в городе.

Предполагается переименовать несколько улиц, а также проспект, бульвар и переулок, в частности ул. Тропинина — в ул. Якубенковская (Шевченковский р-н), ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н), пр-т Героев Сталинграда — в пр-т Владимира Ивасюка (Оболонский р-н), бул. Дружбы Народов — в бул. Николая Михновского (Печерский р-н).

Соответствующие переименования теперь должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании, а очередная инициатива по декоммунизации вызвала бурную дискуссию в социальных сетях и шквал негативной критики. В частности, многие обратили внимание на то, чем известны люди, в честь которых хотят переименовать ряд улиц.

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Политолог-международник Олег Волошин напомнил, что Николай Михновский, в честь которого хотят переименовать бульвар Дружбы народов в центре города, является автором 10 заповедей "свидомого" украинца. Так, Волошин напомнил данные тезисы.

"Одна, единая, неделимая, от Карпат до Кавказа самостоятельная, свободная, демократическая Украина — республика рабочих людей. Все люди — твои братья, но москали, ляхи, угры, румыны и жиды — это враги нашего народа, пока они властвуют над нами и эксплуатируют нас. Украина для украинцев! Итак, выгони отовсюду из Украины чужаков-угнетателей. Всюду и всегда употребляй украинский язык. Пусть ни жена твоя, ни дети твои не поганят твой дом языком чужаков-угнетателей. Чти деятелей родного края, ненавидь врагов его, презирай оборотней-отступников — и хорошо будет целому твоему народу и тебе", — напомнил Волошин первые пять заповедей Михновского.

Также Михновский призывал в своих "заповедях" не убивать Украину своим безразличием ко всенародным интересам, не быть ренегатом-отступником. Волошин подчеркнул, что власть уже взяла на вооружение некоторые известные тезисы, однако явно готова дискутировать по поводу восьмой, где речь идет о призыве не воровать у собственного народа, работая на врагов.

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Также эксперт привел и остальные тезисы: "Помогай своему земляку прежде всего, держись вместе. Не бери себе жены из чужаков, твои дети будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, ты добавляешь им силы и отваги, не создавай союзы с угнетателями нашими, потому что предателем будешь".

Facebook Олега Волошина Комментарий Олега Волошина о переименований улиц в Киеве

Напомним, не так давно депутаты Киевсовета согласовали проект решения, предусматривающий переименование станции и линии Киевского метрополитена.