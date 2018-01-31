Толстов: в "кремлевском списке" важны трактовки

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. Всего в список вошли 210 фамилий. Вместе с тем Вашингтон пока отказался от новых ограничений, и попадание в эти списки не значит обязательное введение санкций в отношении их фигурантов.

Однако, с российской стороны уже есть реакция. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который тоже является фигурантом списка, заявил, что включенные в "кремлевский список" политики и бизнесмены де-факто названы врагами Соединенных Штатов.

Дальнейшее развитие событий в связи с принятием этого списка спрогнозировал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим саме керувалися в США, коли складали "кремлівський список"?

— Фактично все російське політичне керівництво, керівництво адміністрації президента, посадові особи першого рангу, уряд в повному складі і керівництво Державної Думи, і спікер Ради Федерації Росії — всі вони опинилися в цьому списку. Окрім, звичайно, тих, хто вже перебував під санкціями, вони фактично автоматично також увійшли до цього переліку. Що це означає? Це в першу чергу величезний політичний акт. Закон, затверджений в серпні минулого року, зобов'язував перелічити, розслідувати, хто з російської влади і хто з російського бізнесу є найбільш причетними до політики Кремля, яка розглядається як ворожа США. Тому цей список і доповідь міністерства фінансів США — це величезний політичний жест в першу чергу. Тобто він показує, що всі ці особи мають дотичність до російської політики, вони за неї відповідальні, і якщо буде розвиватися політика стримування США щодо Росії, вона буде в першу чергу зорієнтована на врахування участі і ролі цих осіб, бізнес-структур. Оце головне значення того, що відбулося.

В США конкретно не сказали, що ці люди є ворогами їх країни. Водночас, прес-секретар президента РФ говорить, що фактично в США назвали своїх ворогів в Росії. РИА Новости | Перейти в фотобанк Минфин США опубликовал "кремлевский доклад"

— Це вже, так би мовити, для лексичного аналізу спецслужб, як у нас СБУ любить, в Росії ФСБ любить застосовувати лексичний аналіз. Вони, звичайно, не названі ворогами в цьому списку, немає слова enemy — ворог. Але ж в назві закону є слово, яке визначає їх, як ворожих супротивників, недружніх супротивників Америки. Тобто це не те що ворог відвертий, а це суперник-опонент, щось отаке. Тобто, звичайно, що це не дружнє визначення. Це визначення певного ступеня ворожості, трошки нижче, ніж ворог.

А чому список є, а санкцій немає?

— Важливо, що в цьому переліку вказані такі особи, які справді визначають політику, в тому числі керівництво адміністрації президента, прем'єр, віце-прем'єри. Але ж давайте дамо собі раду, що проти міністра закордонних справ, проти міністра енергетики Росії санкції не можуть бути введені, тому що це вже буде оголошення війни. Тобто не можна оголосити персональну заборону на в'їзд до США Сергію Лаврову. Тому що інакше він не зможе відвідувати органи організації ООН, і США не зможуть вести прямі стосунки з Москвою. Тому, звичайно, що в нього немає власності в США, я абсолютно переконаний, так само, як і в того ж Пєскова, проти якого також застосували санкції, і не буде запроваджено проти них, звичайно, і заборони на в'їзд. Однак, перелік у цьому списку показує, що вони прямо дотичні до тієї політики, яку адміністрація США вважає загрозою для американських інтересів. В сучасному світі дуже важко знайти такі однозначні формулювання, які, наприклад, застосовуються до КНДР. Для того, щоб застосовувати такі формулювання, треба справді зробити якісь злочини проти людства або поставити себе в положення вигнанця. Однак, засудження цієї політики і покладання відповідальності є саме на тих осіб, які перелічені в цьому списку. І при тому, що в цій доповіді є також і секретна, неопублікована частина.

Що в цій частині, яку не розголошували, там можуть бути описані конкретні умови введення в дію санкцій?

— Навряд чи адміністрація США стала б чітко брати на себе певні зобов'язання перед Сенатом, проти кого вона збирається вводити санкції. Можливо, там перелічені певні обставини і умови, а також, я так думаю, що там є визначення конкретної відповідальності тих чи інших осіб. І, можливо, якісь контрзаходи, які можуть бути проти них застосовані. Включно, можливо, з вразливістю цих осіб з боку США, в тому числі щодо активів, власності на Заході, контрактів з певними компаніями, перелік, можливо, якихось акцій, якихось дій фінансових і промислових структур, які, скажімо так, загрожують американським інтересам. Тобто секретна частина пов'язана з роботою міністерства фінансів і спецслужб.

Які можуть бути наслідки цього опублікованого "кремлівського списку"? Вже відомо, наприклад, що депутати російської Думи пропустять сніданок з Трампом.

— Вони вже пропустили. Тому що після публікації цього списку йти на сніданок з Трампом було б рівнозначно самодоносу на себе про державну зраду щодо президента Росії та тих осіб, які фігурують в цьому списку. Звичайно, що якби ці депутати пішли, то вони б, мабуть, скоро перестали б бути депутатами Державної Думи, як ті, хто опинилися з рештою в Києві, голосували проти приєднання Криму чи робили інші дії. Тому, звичайно, що вони на сніданок до Трампа після цього піти не могли. Але що може зробити Росія? Звичайно, що РФ не може застосувати ефективні санкції проти США. Тим більше, що Москва залежна також частково від США, тому що більше 100 млрд тримає в американських облігаціях на рахунках американського казначейства. Якщо будуть арешти на власність російських компаній, Москва вже колись загрожувала, коли європейці хотіли арештовувати російську власність в Європі за позовом компанії "Юкос", яка раніше належала Ходорковському, і висували претензії на понад 50 млрд збитків, то тоді в Москві відповіли, що вони дзеркально арештують власність, яка належить європейським компаніям в Росії. Щось аналогічне Москва може застосувати і з приводу США. Тому що американський капітал все ж таки в Росії є.

Це може вплинути на двосторонні перемовини США та Росії стосовно України?

— Побічно все воно впливає. Але ж ми бачимо, що для Америки, наприклад, сьогодні пріоритетна проблема — це КНДР. Тому що Майк Помпео вже оголосив, що КНДР за півроку може нанести ядерний удар по США. І водночас Тіллерсон звинувачує Москву і російські компанії в порушенні санкцій щодо КНДР. Бачимо, якщо пріоритетна проблема для Америки не вирішується, і Москва або блокує свідомо припинення ракетно-ядерної програми КНДР, або дратує просто Америку і її керівництво, або саботує досягнення якихось домовленостей, то проблема Криму все ж таки для Америки більш другорядна, а для Москви більш пріоритетна. Тому все це пов'язано. Не думаю, що все це буде легко вирішуватися.

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Ранее политолог Александр Решмедилова утверждала, что США однозначно расширят санкционный список против РФ.

В свою очередь политолог-международник Владимир Воля заявлял, что США проиграли, проголосовав за "красивый" санкционный закон.