Топливо в Украине дорожает обоснованно – Рябцев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине рекордно подорожало топливо. Цена дизтоплива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку в 30 гривен за литр, а стоимость 92-го, 95-го бензинов кое-где в понедельник достигла 33 гривен за литр. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В то же время, по данным консалтинговой компании UPECO, по состоянию на 29 января, средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС достигли следующих значений: А-92 — 29,38 грн/л, А-95 – 30,16 грн/л, А-95 премиум – 31,12 грн/л, ДТ — 28,00 грн/л, ДТ премиум — 30,16 грн/л. При этом гривна официально 29 января укрепилась на 20 копеек, на межбанке нацвалюта тоже укрепилась.

А в конце прошлой недели некоторые эксперты топливного рынка озвучивали прогнозы, что стоимость бензина на украинских АЗС стабилизируется в конце января, а в феврале цены на заправках даже немного снизятся.

Почему мы видим обратный эффект, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим обумовлені сьогоднішні історичні максимуми вартості пального на українських АЗС?

— Прогнози, які обговорювали можливе зниження вартості нафтопродуктів, стосувалися кінця лютого, а не кінця січня. А до кінця січня всі експерти, мої колеги, зокрема, з названих консалтингових агенцій, прогнозували якраз продовження зростання цін. Тому що ще не було вибрано того економічно обґрунтованого підвищення, спричиненого двома основними факторами — це подорожчання нафтопродуктів на кордоні, тобто зростання митної вартості, до речі, для дизпалива зростання було більше, ніж для бензинів, і друге, це продовження девальвації гривні, яке попри оці 20 копійок покращення, воно в середньому за тиждень, в середньому за місяць, все одно достатньо суттєве. Що стосується дизпалива, я можу сказати, що той рекорд, про який ви кажете, що більше ніж 30 гривень, я більше скажу, зараз в окремих мережах дизпаливо коштує 31,99, якщо йдеться про готівковий розрахунок в Києві. Але при цьому ж це ж дизпаливо, але трошки меншої вартості, відпускається і по 26,60.

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Гривня зміцнилася на 20 копійок. Чому вартість палива зростає?

— Не було вибрано весь економічно обґрунтований потенціал. Закупівля палива здійснюється або щомісячно, або щодекадно, якщо це великі мережі з великим обігом. Тому ціна на кордоні усереднюється десь за два тижні. Те ж стосується і курсу на міжбанківському ринку. У великих мережах відбувається реагування трошки швидше, наприклад, щодекадно, але там, знову ж таки, усереднюється вартість митна на кордоні за 10 днів, і це ж стосується міжбанку, усереднюється за 10 днів. Ані на зміни нафтових котирувань щоденні, ані на зміни щоденні митної вартості, ані зміни щоденні на міжбанківській валютній біржі ніяким чином не впливають на вартість палива на заправках. Тому що паливо, яке придбане в той чи інший день, ще потрібно довезти до заправки. Тому тут немає прямої залежності. Тобто якщо б протягом тижня укріплювалася гривня, щонайменше, тоді б це відчули і автомобілісти.

Щодо цитати директора групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна. Він в коментарі "Укрінформу" сказав про те, що "дві головні причини подорожчання пального в січні — це підняття цін на нафту на міжнародних ринках і девальвація української національної валюти, проте в кінці січня вартість палива на українських АЗС має стабілізуватися, а вже в лютому, можливо, навіть трохи понизитися, десь, приблизно, на 50 копійок". Як ви це прокоментуєте?

— Дійсно, Дмитро Геннадійович це прогнозує, тому що він керує достатньо великою в Україні транспортною компанією, йому дуже важливо, щоб дизпаливо в тому числі і на АЗС, які входять до складу цієї вертикально інтегрованої структури, подешевшало. Я думаю, він зможе знайти до кінця лютого можливості для зниження вартості дизпалива на власних АЗС.

Які у вас прогнози стосовно подальших цін на паливо? Чи дійсно все в подальшому буде залежати від того, яким буде курс?

— Курс залишається одним із основних чинників зростання, і відповідно — зниження. Якщо НБУ вдасться протягом лютого стабілізувати курс гривні, а якщо в найкращому випадку, якщо гривня знову піде вгору, то тоді подешевшають всі імпортовані товари, зокрема і нафтопродукти, і бензин, і дизпаливо. Тобто тут є одна надія на те, що експортери принесуть велику кількість валюти в Україну, і якраз це приведе до того, що наприкінці зими гривня буде укріплюватися. Але це, знову ж таки, буде залежати від дії українських національних фінансових регуляторів.

Але виходить з ваших слів, навіть така стабілізація гривні не знизить ціни на пальне?

— Якщо гривня лише стабілізується, то ні, ціни не знизяться. Тому що у них немає зараз якоїсь великої ризикової складової, яку зазвичай трейдери все ж таки додають до роздрібної ціни в розрахунку на те, що ціни будуть і надалі зростати, мається на увазі, на кордоні, і гривня буде і далі слабшати. Така зараз ризикова складова, вона є незначною, десь 10-20 копійок, і все подорожчання поки що є економічно обґрунтованим. Немає підстав зараз звинувачувати трейдерів, які сплачують податки і збори в повному обсязі, в отриманні надприбутків. Більше того, зараз же мертвий сезон, обсяги реалізації бензину і дизпалива не є значними. І як це не дивно звучить, проте деякі трейдери зараз виживають лише тому, що вони торгують не лише бензином і дизпаливом, але і іншими нафтопродуктами та супутніми товарами, з яких вони і отримують той прибуток, який компенсує збитки від торгівлі основними марками нафтопродуктів.

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Ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук подчеркнул, что цены на бензин превысили покупательную способность украинцев. Потребители будут искать какие-то альтернативные пути для наполнения собственного бензобака, в том числе и за счет сжиженного газа, считает он.