Формирование новой ЦИК. Демократия и рядом не стояла

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Начался процесс обновления ЦИК. Напомним, что президент Украины Петр Порошенко накануне во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Парубий пообещал передать кандидатуры на специальную проверку. В соответствии с законодательством она продлится до 15 суток.

Между тем в интернете неофициально уже опубликовали фамилии новых кандидатов в члены ЦИК.

Процесс формирования ЦИК проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Чи не затягнувся процес оновлення ЦВК?

— Він не затягнувся, він по суті вийшов вже взагалі за рамки здорового глузду, оскільки ще в 2014-2015 роках почали закінчуватися у певних членів ЦВК строк їх повноважень. А на сьогодні взагалі можна казати, що такий орган, як ЦВК, є повністю поза правовим полем. Він, по суті, нелегітимний. Тому що це пряме порушення Конституції. Те, що нарешті це буде врегульоване, я вважаю однозначно буде плюсом.

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— Я думаю, ключових аспектів два. Перше — це торги серед коаліціянтів згідно квотного принципу. Тому що ні для кого не секрет, що такі органи формуються за квотами, а не за якимись іншими ознаками: професіоналізму чи якогось глибинного розуміння саме виборчого права. А другий аспект — це відсутність в Україні усі ці роки загальнодержавних парламентських виборів або виборів президента. І відповідно у нас якісь виборчі зміни відбуваються лише перед електоральними змаганнями. Тому, в принципі, це було чисто тактично не настільки важливо. Хоча це все ж таки, я вважаю, це порушенням Конституції, тому що в Україні проходили вибори в об'єднані територіальні громади. І ЦВК повинно було призначати їх терміни. Тому ось, на жаль, це рішення відкладалося всі ці роки. А так як навіть за Конституцією в 2019 році в нас вже повинні бути і президентські, і парламентські вибори, то зараз ми бачимо, що є все ж таки в АП згодились на те, щоб формувати оновлену ЦВК, щоб не було жодних потім питань до легітимності та визнання виборів на рівні, наприклад, наших міжнародних та зовнішніх партнерів.

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Можна вважати, що ці суперечки щодо квот зараз вирішилися?

— Якщо дивитися на список тих кандидатів, які вчора були в пресі оприлюднені, то зрозуміло, яким чином будуть збирати голоси в парламенті за цих членів ЦВК. Там майже всі члени представлені від БПП і НФ, а так як в них немає коаліції де-факто в залі, то там ще буде по одному представнику від РПЛ, "Самопомочі", "Волі Народу" та "Відродження". І я вважаю, що, спираючись на цей загал депутатів, буде прийматися ЦВК. Хоча, як на мене, це зовсім не демократично, оскільки дві ключові опозиційні фракції — "Батьківщина" та "Опозиційний Блок" взагалі не мають жодного представника в складі ЦВК, що в принципі суперечить будь-яким нормам по формуванню ЦВК. Такого навіть не було, наприклад, при попередній владі. Тобто мені здається, що тут є дуже багато питань, і напевне, будемо мати якусь негативну реакцію, наприклад, з тієї ж Венеціанської комісії, яка потім це буде аналізувати.

Але при цьому у ВР не буде претензій до такого списку?

— У ВР ми будемо бачити просто дерибан ЦВК. Тому що механічно роздано по одному члену таким маленьким депутатським групам, як "Воля Народу" та "Відродження", щоб назбирати саме 226 голосів в залі, щоб саме сформувати такий склад ЦВК.

І всі при цьому будуть задоволені?

— В них депутатські групи досить невеличкі. А, наприклад, крупніші опозиційні фракції, як "Опозиційний Блок", не мають жодного представника. І досить багато питань буде потім до легітимності діяльності цієї ЦВК, коли там за великим рахунком немає жодного голосу в опозиції. Тому що ми знаємо, що та ж, наприклад, РПЛ на словах часто критикує владу, каже, що вони — опозиція, а самі потім голосують за бюджет і за інші її рішення. В принципі те саме можна сказати і, наприклад, про представників "Батьківщини", які там теж жодним чином не представлені. Тому я вважаю, що це досить суттєвий удар по можливості демократичного проведення виборів.

Чи піднімалося питання стосовно того, що якісь документи, які підписувалися нинішнім складом ЦВК, мають бути переглянуті чи перепроведені якісь вибори, які проводилися за застарілим складом ЦВК?

— Тут більше питання до судів. Якщо будуть звернення в суди, щоб визнати це рішення незаконним, оскільки стік строк повноважень, то, можливо, і буде таке прийматися. Але ми ж бачимо, що поки що таких звернень не було. Переглядатися, напевне, що не будуть. Тому що ми ж після того, як сформують новий склад ЦВК, будемо знову переходити до дискусії про виборчий кодекс. І це теж дуже важливо, оскільки в першому читанні він вже голосований минулого року. І він може досить суттєво вплинути як на правила виборчої гри, так і на підрахунок голосів. Тому тут, я думаю, ще ми будемо бачити баталії з приводу цього, оскільки немає повного розуміння як вибори в нас повинні бути — проходити за відкритими списками, за змішаною системою чи за пропорційною. І тут, я думаю, досить багато буде знову ж таки дискусій і ми вже починаємо чути голоси західних партнерів, які вимагають унормувати правила гри, щоб не було скупки голосів. І взагалі повністю майже відійти від мажоритарної складової, яка була вигідна лише владі, тому що можна було таким чином формувати з мажоритарників досить легко провладну коаліцію.

Зі зміною наших законів про вибори, чи справді отримає ЦВК якісь нові повноваження?

— Нещодавно була заява ще цього складу ЦВК, і Охендовський пропонував взагалі поставити експерименті вперше за 27 років перенести підрахунок голосів з окружних комісій одразу в ЦВК. Тобто по суті, щоб в будівлі ЦВК відбувався підрахунок абсолютно всіх голосів з території України. І це по суті може призвести до того, що їх можна буде досить легко сфальсифікувати в одному місці і повністю знівелювати результати виборів по всій території України. Тому те, що зараз буде оновлено склад ЦВК, це дуже добре, але головне — щоб такі ініціативи, які можуть нашкодити демократичному волевиявленню, не були прийняті. Тому що це в принципі може бути якимось прямим шляхом до невизнання цих виборів по лінії міжнародних спостерігачів.

Ранее директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что члены ЦИК устроят лишь парламентские партии.

А директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко высказала мнение, что основной "пакет акций" в новой ЦИК будет у Порошенко.